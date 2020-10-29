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29.10.2020 22:44
Рубрика: Власть

Захарова назвала заявления Орбана извращающими правду

Называя будапештский монумент, посвященный красноармейцам, памятником советской оккупации, премьер-министр Венгрии "грубо извращает" историческую правду о Второй мировой войне. Так прокомментировала заявления Виктора Орбана официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подобные высказывания грубо извращают историческую правду и события Второй мировой войны, итоги которой закреплены соответствующими решениями Нюрнбергского трибунала", - приводит заявление дипломата сайт российского МИД.

Захарова: В НАТО забыли, кто принес свободу народам Европы в годы войны

Захарова напомнила, что Венгрия, будучи ближайшим союзником Адольфа Гитлера, приняла "активное участие в разделе Чехословакии и гитлеровской агрессии против Югославии", а также она "инициативно присоединилась" к нападению фашистской Германии на СССР. Уже затем хортисты совершили многочисленные преступления против мирного населения оккупированных советских территорий.

Захарова подчеркнула, что именно Красная армия принесли мир и свободу европейским народам ценой многочисленных жертв. "Будем и впредь решительно противодействовать подобным фальсификациям", - заявила она.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Вторая мировая война

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