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Текст:   Марина Трубилина 
21:24 29.10.2020

Зарплаты на стройках выросли в пять раз

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Зарплаты на стройках в некоторых случаях увеличились в 5 раз. Об этом рассказал заместитель главы Минстроя Никита Стасишин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Цены на новостройки будут расти вместе с инфляцией

В связи с закрытием из-за пандемии границ на стройках, особенно в Санкт-Петербурге и Московской области, очень остро стоит вопрос нехватки рабочей силы, сказал Стасишин. В некоторых случаях зарплаты из-за этого увеличились в пять раз, подчеркнул замминистра. "В пять раз разнорабочие на стройках просят зарплату больше. А если ее нет, уходят к тем, кто эти деньги платит", - сказал он.

На бирже труда сейчас числится большое количество безработных, но работать на стройки россияне не идут, считая, что труд руками сегодня не престижный, рассказал Стасишин. Хотя зарплаты, которые предлагают застройщики, особенно в Москве, обычно выше зарплат офисных работников.

Дефицит рабочей силы и рост зарплат стали одной из причин роста цен на жилье в новостройках, добавил замминистра.

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