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29.10.2020 13:53
Рубрика: В мире

Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза Украины из-за коррупции

Текст: Константин Волков
Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября созвал экстренное заседание СНБО (Совета нацбезопасности Украины), которое пройдет в закрытом режиме. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Как сказано в сообщении, "мы вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой формы непрозрачности в государственном управлении. Это недопустимо".

Фото: РИА Новости
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Имеется в виду в первую очередь недавнее решение Конституционного суда Украины, который на закрытом заседании 27 октября отменил статью 366-1 УК Украины, в которой идет речь о незаконном декларировании, незаконном обогащении, электронном декларировании доходов. Закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение вступил в силу на Украине в конце ноября 2019 года. Также суд лишил полномочий Национальное агентство по борьбе с коррупцией (НАПК), после чего Агентство в срочном порядке закрыло реестр электронных налоговых деклараций. При этом возможность подать такую декларацию остается.

Согласно вердикту суда, полномочия НАПК выходят за рамки позволенного конституцией Украины.

Отмена уголовной ответственности за подачу недостоверных сведений в электронных декларациях привлекла такое внимание потому, что она считалась ключевым элементом контроля за чиновниками - любая электронная декларация могла быть взята в разработку сотрудниками НАПК.

По словам Зеленского, "сокрушительный удар, который наносится достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не может оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решениям отдельных субъектов, действия которых становятся все более общественно опасными".

Заметим, что после государственного переворота в 2014 году западные страны создали на Украине так называемую "антикоррупционную вертикаль", которая фактически никак не снизила уровень коррупции в стране, более того - он значительно повысился. При этом Запад получил рычаг давления на украинских чиновников и политиков. Вот и сейчас, после решения КСУ, на Зеленского обрушились возмущенные комментарии представителей посольств стран G7 и местных, "сертифицированных" в тех же посольствах, "антикоррупционеров", пообещавших президенту разрыв отношений с МВФ и даже лишение Украины безвизового режима. По сути, созыв СНБО - лишь очередное доказательство внешнего управления Украиной и несамостоятельности самого Зеленского.

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