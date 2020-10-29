Знакомый экс-полковника Стенина получил срок за подделку доказательств

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор за фальсификацию доказательств во время гражданского иска по делу сообщника экс-полковника МВД Захарченко - сотрудника ФСБ Дмитрия Стенина.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, уголовное дело в отношении знакомого Стенина - Ивана Кожевникова было возбуждено по материалам проверки Генпрокуратуры. Сама проверка началась после того в Гагаринском районном суде прошли слушания по иску заместителя Генпрокурора об обращении в доход государства имущества сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина - соучастника Захарченко, а также подконтрольных лиц.

В частности, было установлено, что по просьбе Стенина на имя Кожевникова было зарегистрировано значительное количество объектов недвижимости, в связи с чем он был привлечен в качестве соответчика. Однако, по данным Генпрокуратуры, злоумышленник решил ввести суд в заблуждение относительно обоснованности позиции прокуратуры. В качестве подтверждения того, что он якобы купил спорное имущество, Кожевников приобщил к материалам гражданского дела документы, содержащие ложные сведения, в том числе договор займа на сумму 185 миллионов рублей. Исследовав собранные материалы, суд признал представленные Кожевниковым доказательства недостоверными и полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры.

Во время судебного следствия уже в Замоскворецком суде Кожевников вину в фальсификации не признал, дружеские отношения со Стениным отрицал и пояснил, что представленные суду документы являются подлинными.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Кожевникова к исправительным работам сроком на 1 год и 6 месяцев, с удержанием из заработной платы 20 процентов в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.