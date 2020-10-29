Золотов поздравил росгвардейцев с Днем создания вневедомственной охраны

В четверг, 29 октября, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии отмечают профессиональный праздник. Директор ведомства Виктор Золотов обратился с поздравлением к своим подчиненным.

Именно в этот день в 1952 году в правоохранительной системе Советского Союза для обеспечения безопасности объектов были образованы первые подразделения вневедомственной охраны. С 2016 года вневедомственная охрана вошла в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

По словам директора Росгвардии, генерала армии Виктора Золотова, на протяжении многих лет в подразделениях вневедомственной охраны формировались лучшие традиции, накапливалась богатая и яркая история, совершенствовался профессионализм сотрудников, а их мужество и героизм, проявленные в экстремальных условиях, неоднократно способствовали спасению жизней наших граждан.

Золотов выразил уверенность, что сотрудники и работники вневедомственной охраны будут и далее достойно решать все поставленные задачи, реагировать на любые угрозы безопасности общества и государства.

Он тепло поблагодарил ветеранов службы, которые щедро делятся опытом, накопленным за долгие годы службы, с нынешним поколением сотрудников ведомства. Глава ведомства пожелал всем сотрудникам и работникам вневедомственной охраны, ветеранам службы крепкого здоровья, неисчерпаемых жизненных сил, оптимизма и мирного неба над головой.

Справка "РГ"

Под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находится более 1,3 млн объектов во всех регионах страны, квартир и других мест хранения личного имущества граждан, в том числе около 2,8 тысячи объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии РФ. Среди них береговые сооружения магистрального газопровода "Краснодарский край - Крым", административные здания региональных органов государственной власти, суда с ядерными энергетическими установками в морских портах Арктической зоны, всероссийские детские центры "Артек", "Орленок", "Смена", "Океан" и другие значимые объекты.

Ежедневно на патрульные маршруты выходит более 6,2 тысячи групп задержания. Только с начала этого года они около 1 млн 120 тысяч раз выезжали по сигналу "тревога" и заявкам органов внутренних дел, пресекли свыше 48 тысяч правонарушений в отношении имущества физических и юридических лиц и более 42 тысяч правонарушений, совершенных на объектах и в местах проживания граждан. В органы внутренних дел доставлены свыше 5,6 тысячи лиц, находившихся в розыске. Краж с охраняемых вневедомственной охраной Росгвардии объектов в течение 2020 года не допущено.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность более двух тысяч экипажей скорой помощи, машины которых оснащены тревожными кнопками.