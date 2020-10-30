Американских политиков обвинили в провале борьбы с эпидемией COVID-19

В начале вспышки инфекции в одном из интервью американский лидер хвалился тем, что "эпидемия полностью контролируема", но реальность оказалась противоположной. К настоящему времени число подтвержденных случаев COVID-19 в США превысило 8,8 миллиона, число погибших превысило 220 тысяч человек. На прошлой неделе число новых случаев заболевания в США два дня подряд превышало 80 тысяч в день.

Почему американские противоэпидемические действия оказались неэффективны? Ответом на этот вопрос могут стать технические ошибки и неудачные ответные меры правящей команды. Американский сайт Business Insider сообщил, что число промышленников и политиков в команде Белого дома по борьбе с эпидемией, во главе с вице-президентом США, более чем в два раза превышает число ученых. Это неизбежно порождает конфликты интересов при производстве, закупке и распределении противоэпидемических материалов, что, несомненно, подрывает эффективность борьбы с COVID-19. Руководство США преследовало политические интересы, что привело к отсутствию эффективных стратегий реагирования на свирепствующий в стране вирус.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо недавно в своей новой книге описал процесс распространения эпидемии. Он отметил, что федеральное правительство США не может уклониться от ответственности за нынешний тупик борьбы с эпидемией в Нью-Йорке. Политик также раскритиковал американское правительство за возложение ответственности на Китай и ВОЗ, указывая на то, что новый коронавирус - это не "китайский вирус". В то же время Куомо положительно оценил противоэпидемические достижения Китая и поблагодарил его за предоставление противоэпидемических средств.

Новая книга губернатора штата Нью-Йорк демонстрирует факты: политическая интрига - в основе логики американских властей в отношении противоэпидемической работы. Амбициозные планы ряда американских политиков США мешают локализовать распространение вируса в стране. Более того, неэтичное выступление некоторых государственных деятелей пропагандирует антинаучные высказывания. Например, советник американского президента Скотт Атлас в соцмедиа выразил сомнение относительно эффективности медицинских масок. Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз в интервью отметил, что американские власти не будут предпринимать меры против распространения COVID-19. А вице-президент США Майк Пенс выразил готовность присутствовать на предвыборных мероприятиях без самоизоляции, если того потребует ситуация, в то время как у пяти его коллег результат теста на COVID-19 оказался положительным.

Билл Гейтс на днях в ходе интервью выразил такое мнение: "Крайне дурное поведение - заставлять граждан верить политикам, вещающим об успехах противоэпидемической работы, а не доверять мнению ученых". Он назвал советника по противоэпидемической работе американского президента "сомнительным специалистом", имея в виду Скотта Атласа. Напротив, истинный специалист сейчас очень переживает за развитие ситуации. За обнародование настоящей ситуации с коронавирусом в США ученый-инфекционист Энтони Фаучи получил угрозы в свой адрес.

Какой путь борьбы с эпидемией изберут в американском обществе? Когда США вернутся в нормальную колею совместной борьбы с коронавирусом? Размышляют ли над этими серьезными вопросами общественные деятели или верх возьмет политический эгоизм?