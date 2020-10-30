"Авторадио" и PANORAMA360 установили новый мировой рекорд

Марафон живых концертов звезд российского шоу-бизнеса, проходивший в студии "Авторадио" на самой высокой смотровой площадке в Европе PANORAMA360, вошел в Книгу рекордов России. Руководству "Авторадио" и PANORAMA360 вручены соответствующие сертификаты.

"Сертификат вручается за рекорд - наибольшее в мире количество концертов, проведенных в радиостудии на смотровой площадке выше 300 метров над уровнем земли. Тридцать живых концертов", - озвучил результат в прямом эфире "Авторадио" главный редактор и основатель Книги рекордов РоссииСтанислав Коненко. - "Рекордсменами объявляются радиостанция "Авторадио" и смотровая площадка PANORAMA360".

На протяжении полутора месяцев вечернее шоу "Мурзилки Live" выходило в эфир "Авторадио" с высоты 330 метров над землей, и впервые прямая трансляция радиошоу велась в формате VR360. Следить за происходящим можно было на экранах смартфонов или компьютеров на www.avtoradio.ru, вращая изображение в любом направлении, а обладатели VR-очков каждый вечер телепортировались на живые концерты любимых артистов. Видеотрансляция в высоком качестве также велась и в Я.Эфире.

Это далеко не первый рекорд "Авторадио". В 2010 году Международный музыкальный фестиваль "Дискотека 80-х" вошел в Книгу рекордов России как шоу с самым массовым одновременным просмотром в 3D. PANORAMA360 также ранее фиксировала рекорды как самая высокая смотровая площадка Европы, а расположенные на ней фабрики мороженого и шоколада получили статусы самых высоких производств в мире. Коллаборация брендов позволила реализовать крупный проект и достичь нового рекорда.