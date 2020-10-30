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30.10.2020 00:01
Рубрика: Экономика

Банки вернули гражданам лишь 12% похищенных денег с карт

Текст: Игорь Зубков
В первой половине 2020 года объем операций, совершенных без согласия клиентов, составил около 4 млрд рублей, что немногим меньше, чем за весь предыдущий год (5,7 млрд). При этом банки возместили клиентам лишь 485 млн рублей, или 12% похищенного, сообщил Банк России в обзоре несанкционированных операций. В 2019 году банки вернули клиентам каждый седьмой похищенный рубль (15%).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В подавляющем большинстве случаев хищения совершаются с использованием методов социальной инженерии: мошенники звонят по телефону и вынуждают граждан называть ССV/CVV коды, учетные данные интернет-банка, пароли из СМС. "В этом случае клиенты нарушают условия договора с банком и средства, украденные таким образом, не возмещаются", - объясняют в ЦБ низкую долю возмещаемых средств. Именно поэтому очень важно знать основы финансовой киберграмотности, подчеркивают там.

Фото: iStock
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Согласно закону о национальной платежной системе, банк обязан возместить похищенные со счета средства, если клиент вовремя, не позднее следующего за списанием денег дня, сообщил об этом в банк. Однако если клиент при этом нарушил порядок использования электронного средства платежа (например, сообщил пароль для подтверждения операции), банк не несет ответственности перед клиентом.

Около 80% звонивших злоумышленников выступали якобы от лица финансовых организаций, в 9 из 10 звонков они использовали темы "Угроза накоплениям" либо "Операция без согласия клиента". Мошенники используют технологию подмены номеров (количество заблокированных при участии ЦБ городских номеров выросло почти в четыре раза - до 7,1 тыс. за полгода).

Пандемия привела к существенному росту киберпреступности при покупках в интернете. ЦБ считает наиболее вероятной причиной этого то, что из-за самоизоляции многие люди впервые стали делать онлайн-покупки, и они оказалась особенно уязвимы к социальной инженерии.

Всего Банк России зафиксировал свыше 360 тыс. несанкционированных операций за полгода. Их объем в первом квартале вырос на 38% по сравнению с тем же периодом 2019 года, а во втором квартале, на который пришелся режим самоизоляции, - на 59%.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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