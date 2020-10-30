Бизнес предложил отказаться от массовой установки "умных счетчиков"

Поголовную установку "умных счетчиков" потребления электроэнергии, которая станет обязательной с 1 января 2022 года, энергосбытовые компании, обязанные по закону это делать за свой счет, оценили в сумму от 630 млрд до 1,1 трлн рублей. Всего за 16 лет предстоит установить 45 млн таких устройств, подсчитали "Известия".

Бизнес предлагает изменить подход и вместо тотальной замены счетчиков следовать принципу: или менять приборы во всем доме, или не ставить их никому. Решать, как именно поступить в том или ином случае, будут местные власти, предполагают разработчики инициативы. Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний отправила такие предложения в Госдуму 27 октября.

Поставщики электроэнергии обязаны сами за свой счет менять вышедшие из строя электросчетчики с 1 июля 2020 года. Обязанность устанавливать "умные" приборы учета установлена с 1 января 2022 года. А в 2023 году монтаж устройства старой модели может обернуться штрафом.

Предполагается, что "умные электросчетчики" со временем окупятся за счет более точного учета потребления электричества и упрощения процедуры сверки показаний приборов. Компании полагают, что этот эффект будет замечен только при массовом переходе, в то время как закон предусматривает "точечную" установку новых приборов, и просят внести поправку в закон.