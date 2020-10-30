Число соцработников в России к 2024 году запланировали увеличить в разы

Создание новых рабочих мест в социальной сфере и профессиональная переподготовка соцработников потребуются в рамках внедрения системы долговременного ухода в России, считают в Совете Федерации. К 2022 году она должна быть опробована в каждом регионе, пусть даже в отдельных муниципальных образованиях, а к 2024 году полноценно заработать на территории всей страны.

По словам замминистра труда и социальной защиты Ольги Баталиной, система долговременного ухода ориентирована на конкретного человека, его потребности. Она дополнит существующую систему социального обслуживания населения, заменив стационары для пожилых людей и граждан с инвалидностью на полноценный и качественный уход на дому. Предоставляться он будет по выявительному принципу, всем нуждающимся и в необходимом объеме - до 4 часов в день или 28 часов в неделю. Таким образом, нагрузка на сферу соцобслуживания населения увеличится.

"Мы все понимаем, насколько трудно сделать такую систему, насколько это сложно, учитывая дефицит кадровых и финансовых ресурсов, но не сделать ее просто нельзя", - говорит руководитель благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина, подчеркивая, что основная цель сегодня - в проактивном предоставлении помощи людям. "То есть, мы не должны ждать, когда пожилой человек уже измученный к нам придет, а система должна сама выявлять и вовремя подхватывать людей, ориентируясь на информацию, поступающую из больниц или, например, от соседей об одиноких пожилых людях", - отмечает Олескина.

Прежде всего, для системы долговременного ухода необходимо разработать совершенно иной стандарт профессии соцработника, следует из слов председателя комитета Совета федерации по социальной политике Инны Святенко. "Это должен быть совсем другого типа работник социальной сферы, к тому же перед ним поставлены новые задачи, а с учетом развития информационных технологий - открыто больше возможностей", - подчеркивает сенатор. И в ряде регионов таких специалистов уже готовят. "У нас реализуется еще один пилотный проект: неработающие граждане могут получить новую профессию соцработника и трудоустроиться, заключив соцконтракт с органами соцзащиты, - рассказала Святенко. - Некоторые регионы пошли по этому пути, предоставив гражданам такую возможность. Большие надежды в реализации задач по внедрению системы долговременного ухода также возлагаются на волонтерские организации. В планах и вовлечение частных организаций в рамках государственно-частного партнерства и соцзаказа.

Как рассказали "РГ" в Минфине, негосударственный сектор сегодня уже представлен в сфере социального обслуживания на дому и в полустационарной форме, поскольку отраслевое законодательство это позволяет с 2014 года. Однако не во всех регионах одинаково: в одних сегодня 80 процентов частных компаний от общего числа организаций, в других - менее пяти. Соцзаказ - еще один проект по привлечению негосударственного сектора в оказание государственных услуг населению за счет бюджетных средств: впервые получать эти услуги граждане смогут по социальному сертификату, то есть бюджетные деньги будут следовать за потребителем. В ведомстве считают, что новый инструмент будет способствовать развитию конкуренции, поэтому повысит доступность и качество оказываемых населению услуг.

В следующем году 16 регионов готовы реализовать на своей территории пилотный проект по соцзаказу, сообщили в Минфине. По данным Минтруда, 24 региона примут участие в пилотном проекте по внедрению системы долговременного ухода.