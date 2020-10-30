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30.10.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем в ноябре

Текст: Роман Маркелов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, специально для "Российской газеты":

- В ближайший месяц слабость рубля сохранится, российская валюта будет колебаться в диапазоне 77-82 к доллару и 90-95 к евро. На конец ноября ожидаем увидеть рубль вблизи 79 к доллару и 93 к евро. Давление на рубль будет оказывать ряд факторов.

Фото: iStock
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Ноябрь - исторически один из самых слабых месяцев для курса рубля. За последние двенадцать лет российской валюте в ноябре всего один раз удалось укрепиться к доллару. В среднем рубль слабел в ноябре к доллару на 2,6%. Одной из причин такой сезонности является тот факт, что во второй половине года цены на нефть более низкие, чем в первой половине. При этом в конце года обычно крупные выплаты по внешнему долгу, что повышает спрос на валюту.

В этом году ситуацию на российском валютном рынке ухудшает вторая волна коронавируса и президентские выборы в Америке. В США, Европе и России число новых заражений коронавирусом превысило весенне-летние пики, власти стран постепенно ужесточают карантинные ограничения. Франция и Германия объявили о планах частично закрыть экономику на весь ноябрь для помощи системе здравоохранения. Это негативно для спроса на основные товары российского экспорта - нефти и газа, а также других сырьевых товаров и в целом для рисковых активов.

Вторым главным событием осени и источником повышенной неопределенности на рынках являются выборы в США 3 ноября. Базовым сценарием на рынке является победа Джозефа Байдена и переход Конгресса под полный контроль демократов. Однако инвесторы опасаются сценария спорных выборов и долгих пересчетов голосов, как это было в 2000 году. Чем дольше будут пересчитывать голоса, тем выше неопределенность и тем слабее будет динамика мировых рынков.

Прохождение выборов будет позитивным для всех рисковых активов, поскольку из цен уйдет премия за политическую неопределенность. Победа Байдена и демократов позволит им быстро принять новый крупный пакет бюджетной поддержки экономики, что также позитивно для рисковых активов.

В то же время победа Байдена может привести к умеренному ухудшению отношений России и США. В базовом сценарии вряд ли стоит ожидать введения жестких санкций в отношении России (запрет на рублевый госдолг, ограничения на торговлю нефтью или долларовые операции банков). Возможны точечные персональные санкции, ограничения на некоторые несистемные компании или газопровод "Северный поток-2".

Фото: РИА Новости
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Сдерживать ослабление рубля будут ежедневные продажи валюты Банком России в объеме 9,8 млрд рублей. Полагаю, в случае превышения долларом отметки 80 российские власти задействуют сначала вербальные интервенции, а затем валютные интервенции в защиту рубля.

В I-II квартале 2021 года можно ожидать укрепления курса рубля до 73-76 к доллару и 86-89 к евро благодаря уходу геополитической премии из цен российских активов, сезонно крепкому текущему счету, ослаблению условий сделки ОПЕК+, вероятному появлению эффективной массовой вакцины от COVID-19 в мире, наращиванию монетарных и фискальных стимулов со стороны США и Европы, улучшению отношения инвесторов к активам развивающихся рынков по мере восстановления мировой экономики.

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