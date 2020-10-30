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Текст:   Айсель Герейханова 
15:30 30.10.2020

Дальневосточная ипотека может стать доступной для россиян до 40 лет

Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев пообещал изучить вопрос совместно с "Дом.РФ" о возможности расширения программы дальневосточной ипотеки (она выдается под 2% - прим. "РГ") для людей до 40 лет. Напомним, что сейчас она доступна только для россиян до 35 лет.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Мама двоих детей, жительница Хабаровска в ходе личного онлайн-приема граждан рассказала, что хотела бы вступить в программу дальневосточной ипотеки, но ей уже 39 лет, и поэтому она не может претендовать на программу из-за возрастных ограничений.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости www.ria.ru
Программу льготной ипотеки продлили до июля 2021 года

Она также попросила рассмотреть возможность рефинансирования других ипотечных кредитов, взятых до дальневосточной ипотеки. Кроме жительница Хабаровска, она обратилась с просьбой дать людям возможность выбора между социальным ремонтом и голыми стенами, потому что у многих после покупки квартиры в ипотеку просто не остается денег на ремонт.

Медведев в ответ согласился на обоснованность таких мер, но сказал, что сначала нужно рассчитать, сколько денег из бюджета на это потребуется.

"То, о чем вы сказали, вот на уровне первой реакции, конечно, мне хочется согласиться по всем трем позициям, сказать, это все вообще хорошо и здорово. Но как человек, который на различных должностях трудился и принимал не самые простые решения, естественно, я вас обманывать не буду, скажу прямо: все это нужно посчитать, во что это выльется в финансовом измерении", - пояснил он.

Кроме того, Медведев обещал дать специальное поручение "Единой России" вместе с экспертным институтом, "Дом.РФ" все три просьбы проработать, чтобы изучить финансовый вопрос и необходимость изменений в законодательстве.

"Вот это будет с моей стороны абсолютно честный ответ", - резюмировал председатель ЕР.

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