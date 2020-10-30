Данных о пострадавших после землетрясения в Турции россиянах пока не поступало

Российское посольство в Турции проверяет, есть ли граждане РФ среди пострадавших в результате мощного землетрясения, передает ТАСС. Пока таких данных нет, сообщила пресс-атташе посольства Ирина Касимова.

"Сотрудники посольства находятся на связи с местными властями, выясняют, имеются ли пострадавшие, и если таковые есть, есть ли среди них наши граждане", - отметила Касимова. По ее словам, в дипмиссию не поступало обращений граждан России.

Сообщается, что для приема звонков проживающих в провинции Измир российских граждан мобилизовано почетное консульство в одноименном турецком городе.