В Тибете впервые найдена ДНК древнейшего человека

Международная команда ученых обнаружила ДНК денисовского человека (Homo denisovensis) в древних отложениях из пещеры Байшия, расположеной на северо-восточной окраине Тибетского плато, на высоте 3280 метров над уровнем моря. Это открытие предполагает, что денисовцы могли соседствовать с человеком современным в Азии всего 45 тысяч лет назад.

Исследование опубликовано в журнале Science, а коротко о нем сообщается на сайте Университета штата Аризона. Популярная гипотеза гласит, что современные люди покинули Африку около 60 тысяч лет назад и приступили к колонизации Европы.

Также считается, что денисовцы, группа вымерших гоминидов, отделились от неандертальцев около 400 тысяч лет назад. Предполагалось, что они могли довольно широко населять северо-восток Центральной Азии. Этот вымерший подвид людей получил название в честь Денисовой пещеры в Алтайском крае, где были найдены окаменелые останки.

Новое исследование дает и новые доказательства того, что еще относительно недавно денисовцы в Азии могли буквально соседствовать с человеком современным. Дело в том, что возраст ДНК денисовского человека, найденной в тибетской пещере Байшия, предположительно, составляет всего 45 тысяч лет. В это время человек современный уже присутствовал в северо-восточной части Центральной Азии.

Интересно, что ранее в той же пещере была найдена нижняя челюсть, челюсть Сяхэ, возрастом около 160 тысяч лет. Ученые предполагают, что она тоже могла принадлежать денисовскому человеку. Но других достоверных свидетельств того, что в этих местах вообще присутствовали денисовцы, у исследователей до сих пор не было. Открытие ДНК развеивает сомнения в том, что денисовцы проживали в этой пещере.

Кстати, это первый случай, когда денисовская ДНК была извлечена на историческом участке, расположенном за пределами Денисовой пещеры в Сибири. Сразу после открытия денисовского человека антропологам пришлось пересмотреть свою модель эволюции человека за пределами Африки. Похоже, теперь ее снова придется пересматривать.

Авторы работы пишут, что сам по себе факт обнаружения денисовской ДНК на Тибетском плато вызывает удивление. Практически нет свидетельств того, что архаичные гоминиды жили на высоте свыше 2000 метров над уровнем моря.

Жизнь на такой высоте сурова по многим причинам, в том числе из-за разреженного воздуха. Известно, что человек может заболеть горной болезнью где угодно на высоте более 2500 метров над уровнем моря. Однако присутствие ДНК в пещере предполагает, что денисовцы, возможно, сумели адаптироваться к большой высоте, как это сделали и современные тибетцы.

Прослеживая связь обнаруженной ДНК с вышеупомянутой челюстью Сяхэ, ученые предположили, что денисовцы могли находиться на Тибетском плато непрерывно в течение десятков тысяч лет. Этого времени более чем достаточно для возникновения генетической адаптации.

Новое открытие также важно для понимания генетического разнообразия, структуры и истории денисовской группы в целом. Исследователи, по сути, получили новые свидетельства того, что денисовцы были широко распространены в Азии. Ранее это предполагалось только потому, что в геноме современных азиатов были обнаружены частицы генома денисовского человека.

Также обнаруженная ДНК доказывает, что ранние современные люди сосуществовали в Азии с другими архаичными видами гомининов. А это значит, что между ними действительно могли существовать межвидовые связи. Это говорит в пользу теории о том, что денисовцы, как и неандертальцы, скрестились и смешались с современными людьми, постепенно рассредоточившись по Азии.