В ноябре истекает срок подачи уведомлений об уменьшении уровня годовой добычи нефти или газа, которые компании должны предоставить в Роснедра, чтобы избежать штрафов за отклонение от проектных показателей производства.

Приказ минприроды об этом был опубликован 14 июля 2020 года. Согласно нему, до 1 декабря этого года компании, добывающие углеводородное сырье, обязаны были отправить в Роснедра письменные уведомления. В них должны быть указаны сроки начала и уровень уменьшения объемов добычи, а также обязательства пользователя недр по недопущению снижения количества технологически извлекаемых запасов углеводородного сырья по каждому месторождению.

Решение предоставить в этом году возможность нефтегазовым компаниям избежать штрафов за невыполнение нормативов добычи связано с падением спроса на энергоресурсы в мире из-за карантинных ограничений в пандемию. Кроме того, участие России в сделке ОПЕК+ по сокращению добычи нефти вынудило отечественные компании искусственно снижать производство. Суммарно в мае - июле - на 2,5 млн баррелей в сутки, с августа и до конца года - на 2 млн баррелей в сутки.

В действующем законодательстве уровни добычи нефти и газа на месторождении закрепляются в техническом проекте, согласованном пользователем недр с комиссией при Роснедрах. Допускаются отклонения фактической годовой добычи от проектных значений с 7,5 до 50%.

Чем больше месторождение, тем меньшее отклонение возможно. Например, при проектном уровне нефтедобычи 15-20 млн тонн в год отклонение от плана может составлять до 15%, а при добыче от 100 тысяч до 1 млн тонн - 27%.