Экс-министр юстиции Украины заявила, что страна "трещит по швам"

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш сравнила Незалежную с "трещащим по швам" одеялом. На эту мысль политика натолкнули итоги недавних региональных выборов, которые состоялись в прошлое воскресенье. По ее словам, в республике полным ходом идет процесс "феодализации".

"Есть лоскутное одеяло, и это лоскутное одеяло трещит по швам. И это наша любимая Украина", - заявила экс-министр в эфире телеканала "112 Украина".

Жители украинских регионов, уверена Лукаш, перестали полагаться на центральную власть в Киеве и делают ставку на местечковых политиков.

Напомним, явка на региональных выборах составила 36,88 процента. Партия "Слуга народа", которую основал и возглавляет нынешний президент Украины Владимир Зеленский, в ходе голосования показала слабые результаты.