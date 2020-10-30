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Текст:   Екатерина Гуркина 
22:56 29.10.2020
Российская газета - Спецвыпуск № 246(8300)

Вписались в среду

"Зеленая" недвижимость не будет дешеветь

Обеспеченные россияне даже в разгар пандемии коронавируса готовы покупать дорогие экологичные квартиры, а преуспевающий бизнес - приобретать и арендовать офисы с минимальным воздействием на окружающую среду.
Частные дома стали чаще строить из экологичных материалов и оснащать солнечными батареями. Фото: Photoxpress Частные дома стали чаще строить из экологичных материалов и оснащать солнечными батареями. Фото: Photoxpress
Частные дома стали чаще строить из экологичных материалов и оснащать солнечными батареями. Фото: Photoxpress

Более 50 процентов покупателей жилой недвижимости в США обращают внимание на экологичность приобретаемых объектов, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риелторов. Россия не отстает: как рассказала "РГ" директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова, в последние два года примерно шесть из десяти покупателей премиального и элитного жилья в РФ интересуется степенью влияния зданий на окружающую среду - люди обращают внимание на состав строительных материалов и релевантные технологии. Офисы, торговые центры и глобальные бизнес-пространства также стараются следовать экотрендам: все больше коммерческой недвижимости в нашей стране возводится с использованием "зеленых" инноваций. "РГ" проанализировала ситуацию на рынке российского "экодевелопмента".

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В РФ понятие "экодевелопмент" пока можно использовать только в кавычках: ниша еще не сформировалась до конца. Опрошенные "РГ" российские девелоперские компании полного цикла затруднились дать количественную оценку рынка "зеленой" недвижимости: некоторые игроки вообще не знают точно, о чем идет речь. Эксперты призывают не смешивать понятия экологичного жилья и локации в зонах с хорошей природой. "Не стоит путать экодевелопмент с жилищными комплексами в экологически благоприятных районах. Речь идет о зданиях, системы которых минимизируют неблагоприятное влияние на окружающую среду. В частности, речь идет о энергосберегающих технологиях - например, солнечных батареях и стенах из специализированных материалов", - рассказывает старший директор по продажам банка "Центрокредит" Андрей Пиганов.

Только окружающая среда и может выиграть от глобальных последствий пандемии COVID-19, следует из материалов международного Индекса прогресса по целям устойчивого развития (Sustainable Development Goal Index): спад мировой экономической активности сдерживает негативное воздействие промышленности на экологию. Префикс "эко", впрочем, стал довольно популярным задолго до появления коронавируса: на Западе необычные частные дома с альтернативными источниками энергии появились в 70-е годы, вскоре стартовало продвижение стратегии энергоэффективности, а в 1990 году в Великобритании был принят стандарт BREEAM (Building Research Establishment Enviromental Assessment Method) - добровольный метод оценки экологичных зданий.

Двумя годами позже в США на основе государственной программы был разработан стандарт энергоэффективности потребительских товаров Energy Star, к которому позже присоединились страны ЕС, Австралия, Канада и другие. В мировом строительстве и эксплуатации зданий экологичные подходы начали масштабироваться с конца 90-х, когда появилась рейтинговая система LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) - добровольная система сертификации зданий, которые застройщики позиционируют как "зеленые".

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За рубежом три перечисленных выше сертификата (ВREEAM, Energy Research, LEED) являются авторитетными для покупателей недвижимости. По словам Анны Раджабовой, в России тоже начали появляться некоммерческие организации, которые подтверждают экологичность строительства и здания - уже в ближайшем будущем их экспертизой могут заинтересоваться клиенты.

Стоит отметить, что экотренды постепенно распространяются на все сегменты российского рынка недвижимости, в том числе - на коммерческий. Директор по эксплуатации УК AVICA Денис Лынник напоминает, что бизнес-пространство ROMANOV DVOR стало первым объектом в Москве, получившим стандарт BREEAM. По его мнению, экодевелопмент - это философия строительства и эксплуатации зданий, во главе угла которой - минимальное воздействие на окружающую среду. "Не менее ценна гуманистическая составляющая: важно создавать внутри здания максимально возможный комфорт для физического, сенсорного самоощущения и для психологического, ментального здоровья резидентов и посетителей", - уверен Лынник.

Что касается экологичного жилья, то, отмечает Раджабова, концепция eco-friendly характерна для всех сегментов, но самые продвинутые технологии используются в высоких классах. Например, в проектах девелоперской компании Vesper установлена система Tion - она защищает воздух от аллергенов, пыли и других микроскопических частиц. А в жилищном комплексе "Данилов двор" воздух очищается с помощью специальной системы фильтрации, которая позволяет уничтожить до 90 процентов вредных микроорганизмов. В ММДЦ "Москва-Сити", к примеру, установлена технология "умных окон", помогающая поддерживать оптимальный микроклимат - летом воздух в помещениях перегревается не слишком сильно, а зимой сокращаются теплопотери.

Фото: iStock
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Понятие "экодевелопмент" развивается - в контексте этого направления появилось несколько сопутствующих терминов: экомейнстрим (европейские дома с системами экономии водопроводной воды и электричества), эколоутек (строительство с использованием природных материалов - глины, соломы, тростника), экохайтек - проекты с ультрасложными инженерными сооружениями, в частности, дорогими в обслуживании системами переработки мусора.

"Поиск, адаптация и применение технологий экодевелопмента - возможные области развития стандартов корпоративной и социальной ответственности", - разъясняет управляющий директор группы "Самолет" Дмитрий Волков. "Люди и бизнес готовы вкладываться в эти технологии не только из этических соображений: в "зеленом" доме жить более престижно, а экологичный объект можно намного дороже продать", - поделился с "РГ" соображениями один из участников рынка.

Остается главный вопрос - цена объектов для конечных потребителей: жильцов и арендаторов офисов и торговых площадей. "Себестоимость строительства здесь выше, и цена для потребителей может на 20-30 процентов превышать стоимость сопоставимых объектов в обычных зданиях", - говорит Андрей Пиганов. По его мнению, пандемия COVID-19 cтала причиной определенных экономических проблем в РФ, но покупатели квартир upper-middle класса и выше, по оценкам банкира, по-прежнему предпочитают приобретать экологичное жилье: "Спрос на подобные объекты сохранится, несмотря на общее снижение покупательной способности населения". Однако снижение цен на квартиры, дома и офисы такого типа вряд ли состоится, считает финансист.

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