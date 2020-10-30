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30.10.2020 00:07
Рубрика: Спорт

Команда помолодела

Футбольный "Спартак" вошел в топ-10 престижного рейтинга
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 246(8300)
Московский "Спартак" попал в десятку самых молодых команд Европы среди 20 сильнейших лиг стран, входящих в УЕФА. Исследование проводила авторитетная компания CIES Football Observatory.

Средний возраст футболистов "Спартака" составил 23,9 года. В этом рейтинге "красно-белые" расположились на десятой строчке. Самым молодым клубом стал датский "Норшелланн" (22,7 года). В тройку также вошли португальский "Фамаликан" (23,1) и представитель Нидерландов "Ден Хааг" (23,4). В топ-10 также попали: "Беверен" (23,4), "Херенвен" (23,6), "Андерлехт" (23,6), ПСВ Эйндховен (23,8) , "Твенте" (23,8) и швейцарский "Санкт-Галлен" (23,8).

Вторым среди российских клубов после "Спартака" стал столичный ЦСКА (25,1), который занял 53-е место. В свою очередь казанский "Рубин" расположился на 59-й строчке (25,2).

В молодежном чемпионате России по футболу побили рекорд результативности
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