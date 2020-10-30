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30.10.2020 16:52
Рубрика: Общество

Главархив рассказал, как получить секретные документы о своих родственниках

Текст: Ангелина Зеленькова

До 1990-х годов большинство партийных документов имело гриф секретности, и доступ к ним был ограничен. Сейчас же одна из приоритетных задач Главархива Москвы - обеспечить открытость и доступность архивных документов. Горожане, чьи родные жили, работали и вступили в партию в Москве или Московской области, могут обратиться в Архивное ведомство для рассекречивания данных о своих предках. Например, родственники могли состоять в Московском городском и областном комитетах ВКП(б)-КПСС и ВЛКСМ, районных и городских комитетах партии и комсомола, а также первичных парторганизациях.

Фото: iStock
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Для того, чтобы выяснить сведения о родных, нужно точно знать их имена, фамилии, отчества и даты рождения. Кроме того, желательно понимать, когда примерно и на каком из предприятий или учреждений они работали.

Далее нужно в произвольной форме составить запрос с указанием всех известных сведений и отправить его по электронной почте на адрес: cgam@archive.mos.ru. Или же по Почте России по адресу: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, 80.

Так как документы содержат персональные данные, в том числе сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, то для доступа к ним потребуется подтвердить факт родства с помощью документов. Их нужно будет приложить к письму. Если же с момента создания документов прошло больше 75 лет (то есть это документы до 1945 года), то подтверждать родство не нужно, достаточно просто сделать запрос.

Когда запрос подан, специалисты Главархива обрабатывают информацию, проводят архивный поиск, выявляют данные о родственнике. Если документы уже рассекречены, то получить нужную информацию возможно в течение месяца. Если же материалы все еще находятся под грифом секретности, то в ответном письме специалисты Главархива сообщат, как составить запрос о рассекречивании, который также нужно будет отправить на почту cgam@archive.mos.ru или же по Почте России.

Процесс рассекречивания занимает до трех месяцев. После того, как документы будут рассекречены, на электронную почту или Почтой России придет информация об этом.

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