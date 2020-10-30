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30.10.2020 04:00
Рубрика: Экономика

Государство запускает новую субсидию для фармпроизводителей

Текст: Ирина Алпатова
Государство запускает новую субсидию для экспортеров - производителям лекарств компенсируют затраты на сертификацию и регистрацию лекарственных средств за рубежом. Проект постановления об этом размещен на портале правовых документов. Для производителей лекарств такая субсидия запускается впервые.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Компенсировать затраты могут не только фармацевтические компании, которые лишь планируют получить сертификат или зарегистрировать лекарство, но и те, кто уже это сделали (но не ранее, чем за год до объявления отбора на получение субсидии). Результатом субсидии должна стать экспортная поставка на сумму, не менее чем в 10 раз превышающую размер субсидии.

Производство лекарств в России выросло в разы

Субсидия разработана в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Агентом по ее распределению выступит Российский экспортный центр (РЭЦ).

В постановлении прописан порядок рассмотрения и предварительного отбора заявок в системе "одного окна", которую в ближайшее время запускает РЭЦ. Подача документов, проверка их в РЭЦ и Минпромторге будут теперь совершаться полностью в электронном виде. Документы будут подтверждаться электронными цифровыми подписями.

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