Государство запускает новую субсидию для фармпроизводителей

Компенсировать затраты могут не только фармацевтические компании, которые лишь планируют получить сертификат или зарегистрировать лекарство, но и те, кто уже это сделали (но не ранее, чем за год до объявления отбора на получение субсидии). Результатом субсидии должна стать экспортная поставка на сумму, не менее чем в 10 раз превышающую размер субсидии.

Субсидия разработана в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Агентом по ее распределению выступит Российский экспортный центр (РЭЦ).

В постановлении прописан порядок рассмотрения и предварительного отбора заявок в системе "одного окна", которую в ближайшее время запускает РЭЦ. Подача документов, проверка их в РЭЦ и Минпромторге будут теперь совершаться полностью в электронном виде. Документы будут подтверждаться электронными цифровыми подписями.