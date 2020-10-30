Губерниев: Месси или Роналду? Я за Левандовского

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поговорил с корреспондентом "РГ" о футболе, музыке, юбилее "Матч ТВ" и любимом биатлоне. По его словам, российские клубы в еврокубках еще имеют шансы исправить ситуацию.

Сейчас канал "Матч ТВ" отмечает пятилетний юбилей…

Дмитрий Губерниев: Я бесконечно предан "Матч ТВ". И, несмотря на то, что я работаю в двух огромных холдингах - ВГТРК и "Газпром-Медиа", канал "Россия" - как мама, то "Матч ТВ" для меня как любимая женщина, которая всегда рядом. Я благодарен, что работаю тут с командой профессионалов, дорожу нашими отношениями, люблю спорить, полемизировать и даже ругаться с нашими прекрасными футбольными комментаторами. Они огромные молодцы, феноменальные комментаторы у нас в хоккее, баскетболе, волейболе, других видах.

За пять лет на "Матч ТВ" преобразилась наша биатлонная программа, самая популярная на канале. Мой друг Юра Черданцев делает замечательную программу о футболе, но по всем рейтингам "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" первая. Наша биатлонная студия уникальная - так не работает никто в мире. Постоянный темп, играем очень быстро. Мы как Месси, Роналду, Левандовски и Нойер вместе. Такое развитие возможно только на канале, где такие молодые и талантливые руководители, где сесть полное доверие. Тут хочется жить и работать. Поздравляю коллег с пятилетием!

Я ни на секунду с каналом не останавливаюсь в развитии, мы дальше, как "Бременские музыканты", будем приносить людям смех и радость. Благодарен публике, которая пишет мне. Сейчас произошли изменения в руководстве. Приход Александра Тащина, моего старинного товарища, который прекрасно понимает спорт и обладает организаторским талантом, это серьезный плюс. Что касается Тины Канделаки, то она никуда и не уходила. Она активная, спортивная, работать с ней огромное удовольствие. Смотрите, как встряхнулся холдинг с приходом Жарова! Идут изменения, они позитивные. Я это только приветствую.

Скоро состоится вручение премии, посвященной пятилетию, где вы претендуете на победу в двух номинациях…

Дмитрий Губерниев: Я рассчитываю выиграть в двух. Проиграю, ничуть не расстроюсь, у меня четыре "ТЭФИ", государственные награды есть, но я рассчитываю победить в номинации "Самый популярный комментатор" и "Лучшее вирусное видео".

Дмитрий, по итогам двух туров три наших клуба в Лиге чемпионов набрали всего два очка. Что это - провал?

Дмитрий Губерниев: В клубном футболе мы уже оттолкнулись от того дна, на котором находились. Даже несмотря на проблемы "Зенита", которые, я надеюсь, он решит в ближайшее время. Так, как он играл против "Боруссии", в чемпионате страны он не действует. У нас и команд-то таких нет, которые заставляли бы "Зенит" так глубоко опускать с оборону. Надо менять игровую схему, понятно, что там нервничает Сергей Семак и команда находится в определенном кризисе, но "Зенит" - наш флагман, и думаю, что умные люди всегда найдут выход из сложившегося положения.

Что касается "Краснодара", то я по-прежнему, несмотря на явные ошибки Сафонова, считаю его вратарем номер один в стране. Он заслужил место в воротах сборной России. Нам нужно думать о тактике и стратегии, но тут Станислав Черчесов понимает, что нужно делать. Отвлекаясь от клубов, отмечу, что штаб сборной России в который также входит отличный методист Мирослав Ромащенко, умеет со средними футболистами по европейским меркам лепить хорошую команду. И когда она играет вничью на уровне Лиги наций, то мы уже недовольны. Поэтому здесь Черчесов огромный молодец. Мы со Станиславом Саламовчем в отличных отношениях, однако это не мешает нам каждый раз спорить и полемизировать. Все же не стоит забывать, что футбольных комментаторов в стране много, а футбольный обозреватель - один я.

Теперь о "Локомотиве". Я искренне симпатизирую тому, что делает Василий Кикнадзе. И не только потому, что у меня были споры с Юрием Семиным… Вот посмотрите на Николича. Он ставит команде игру, которая способна быть конкурентной в Лиге чемпионов. И если "Зенит" ни разу в створ ворот "Боруссии" не ударил, то у "Локомотива" этих ударов было больше чем у "Баварии". И если бы Зе Луиш повернул голову в том эпизоде, то все могло сложиться иначе. "Локомотив" играя от соперника, не забывал об атаках.

То же самое могу сказать и про "Краснодар". Надеюсь, что этот кризис, в который мы попали с клубным футболом, он уже позади. Вижу ростки, смотрите, какая у нас стрессоустойчивая молодежь растет. Посмотрите, как прекрасно выглядела в отборочном турнире чемпионата Европы наша молодежная сборная. Сейчас пока, кроме Сафонова, никто не может претендовать на место в основной сборной, но человек пять из нее смогут побороться за место в составе уже к следующему лету. Я как комментатор биатлона и ведущий футбольных студий на канале "Матч ТВ" верю в российский футбол и считаю, что мы не безнадежны.

Возвращаясь к "Локомотиву". После ухода Семина некоторые болельщики не поддерживают свою команду, чуть ли не желая ей неудачи…

Дмитрий Губерниев: Давайте об этом не будем. Мы ж помним, как к нам в студию приехал Юрий Палыч, делая одолжение… У меня многие спрашивают совета - Шалимов, Ловчев, Рахимов и другие, поскольку я опытный турнирный боец. Понимаете, мы на телевидении не должны относиться к публике с пренебрежением. Мы своего рода Бременские музыканты, и ситуация вокруг Семина и "Локомотива" она искусственная. Я был на матче против "Баварии" и видел, как в конце матча все вместе с фанатской трибуной стоя орали: "Локомотив"! Уже никто не вспоминает о Семине, другая команда сейчас. Юрий Палыч - молодец, честь ему и хвала, но "Локомотив" идет вперед.

Вернемся к молодым игрокам. Помимо Сафонова в молодежной сборной есть и Александр Максименко…

Дмитрий Губерниев: Максименко нужно прибавить в игре на выходах. Пока в его игре это самое слабое место. Но то, что он великолепен в "рамке", сомнений ни у кого не вызывает. Я с большой симпатией отношусь к этому вратарю, честно говоря, мне очень нравится сейчас игра "Спартака". Для них даже плюс, с учетом плотного календаря, отсутствие еврокубков. На первом месте они по игре. Вот Тедеско - свежая кровь, иностранная кровь.

Вы представляете себя в роли комментатора футбольных матчей?

Дмитрий Губерниев: Я тут недавно волею судьбы из-за форс-мажора комментировал матч "Ривер Плейт" - "Сантос" в ночном эфире. Так что недавно я бы точно сказал нет, отвечая на ваш вопрос. Но сейчас я скажу да. Но пусть сейчас не пугаются мои коллеги футбольные комментаторы, у нас прекрасные специалисты работают на канале, но, если я еще замахнусь и на футбол, то многие просто не выдержат такого удара. Поскольку нервная система у них такая же израненная, как и у российских футболистов (улыбается).

А если все же говорить серьезно, то я вполне уверенно себя чувствую в роли футбольного обозревателя, задаю в студии умные вопросы, иногда глупые. Но рейтинги у моих футбольных студий хорошие, горжусь тем, что мне доверяют на канале вести студии хоккейные, студии "Формулы-1". Главное, чтобы зрителю было интересно. Телевидение - это сфера развлечения для людей, так я и работаю, эта работа, может, и тяжелая для кого-то, но не для меня. Все же мы не на сельскохозяйственных работах.

А если вернуться к этому матчу, то быстро удалось быстро разобраться что к чему?

Дмитрий Губерниев: Учитывая форс-мажор, то быстро. Мои слова уже разобрали на цитаты. Я составы команд-то узнал лишь в середине тайма. Коллеги помогли, причем не только с "Матч ТВ", но и даже с Первого канала. Я, кстати, счастлив, что могу позволить себе в эфире программы "Все на матч" поздравить с юбилеем своего коллегу с другого канала Виктора Гусева. Как мне потом сказал сам Виктор, его 86-летняя мама дождалась и прослезилась. У нас в общем не очень приняты такие поздравления, но коллеги поддержали меня.

Сейчас в мире футбола принято делить всех на две части - одни восторгаются Месси, другие - Роналду. Вы за кого?

Дмитрий Губерниев: Сейчас я на стороне Левандовского. А вообще я фанат Марадоны. Если же говорить о Месси и Роналду, то я поставлю между ними знак равенства. В каких-то матчах сильнее Месси, в каких-то Роналду… Вот кто более великий - Лучано Паваротти или Роберт Плант? И тот, и дугой классики, но один в классической музыке, а другой в роке.

Кто бы из ваших футбольных коллег по каналу справился бы с комментариями биатлона? Кому бы вы могли доверить?

Дмитрий Губерниев: Как-то у Иннокентия Смоктуновского спросили, кого бы вы поставили рядом с собой по таланту? Он, потупив взор, ответил: "Никого". Но это шутка. А если серьезно, то опыт ведения биатлона был и у Владимира Стогниенко, и у Романа Скворцова, который комментирует хоккей и баскетбол. Но ребята заняты другими проектами. Так что биатлон буду комментировать я, и расставаться с этим не собираюсь. Сейчас готовлюсь к новому сезону, если он, конечно, будет, учитывая нынешние реалии. Готовлю для зрителей немало сюрпризов. Сейчас много других у меня проектов на YouTube также, с помощью которых удается молодежь привлекать к спорту.

Будем верить, что сезон все же состоится. Как вы думаете, наши биатлонисты выступят в нем успешнее, чем в прошлом?

Дмитрий Губерниев: Я в этом даже не сомневаюсь. В условиях пандемии и ограничения по тренировкам сильные спортсмены должны стать сильнее, а слабого спортсмена не жалко. Но наши сильны для того, чтобы под руководством нового тренера встрепенуться. Я с огромным уважением отношусь к Юрию Каминскому и к Михаилу Шашилову, дружу с Валерием Польховским очень иного лет. Леша Волков какой молодец! Не стал отсиживаться в кабинетах Государственной Думы, а пошел работать тренером в женскую сборную. Только вот гнетет меня то, что Волков перестал быть Олимпийским чемпионом, также, как и его коллега из Госдумы Антон Шипулин… Это моя боль. Но как-то мы к этому уже стали привыкать. У нас получается, что раньше "кто был никем, тот станет всем", а теперь кто был всем - стал никем. Это чудовищно.

Но CAS же может еще поменять решение?

Дмитрий Губерниев: Ничего там не поменяют, не переживайте.