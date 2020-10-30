Пусть на чемпионат России по плаванию в Казани не смогли приехать такие многолетние лидеры сборной, как Юлия Ефимова и Владимир Морозов, которые живут и тренируются в США. Зато высокими результатами продолжает радовать молодежь.

Вчера Илья Бородин одержал победу на дистанции 400 метров комплексным плаванием, установив юношеский рекорд мира и рекорд России - 4.11,5 секунды. Днем ранее 17-летний спортсмен также побил национальный рекорд на 200-метровке комплексом - 1.58,00.

У Андрея Минакова в коллекции уже есть три медали взрослого чемпионата мира 2019 года и шесть золотых наград с юношеской Олимпиады-2018. Но ему тоже всего 18 лет. В Казани Минаков установил юношеский рекорд мира в полуфинале на дистанции 50 м баттерфляем (23,05).

Напомним, что чемпионат страны имеет статус квалификационного старта к Олимпиаде-2021 в Токио.