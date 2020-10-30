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30.10.2020 11:15
Рубрика: Общество

Иммунолог объяснил, когда остановится пандемия COVID-19

Текст: Михаил Русин
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Эпидемия коронавируса зависит от ситуации с формированием так называемой иммунной прослойки у населения.

Как пояснил РИА Новости врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, для снижения темпов эпидемии необходимо появление иммунной прослойки не менее 60 процентов.

Фото: iStock
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"Пандемия притормозится, когда будет достигнута иммунная прослойка 60 процентов и выше. После 70-80 процентов - остановится. И переболеют те, кто не контактировал за этот период. Поэтому ждать сейчас остановки от принятых мер не стоит, я думаю, что можно ждать лишь притормаживания, что, собственно, и происходит", - сообщил эксперт.

Он рекомендует обращать внимание на пропорциональность между ростом выявленных случаев коронавируса и количества погибших среди зараженных этой инфекцией. Также нужно принимать во внимание уровень тестирования населения.

Владислав Жемчугов отметил, что количество погибших является основным критерием, по которому можно оценивать работу системы здравоохранения. Он считает, что она не справляется в том случае, если отмечается рост погибших.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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