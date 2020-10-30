Иммунолог объяснил, когда остановится пандемия COVID-19

Эпидемия коронавируса зависит от ситуации с формированием так называемой иммунной прослойки у населения.

Как пояснил РИА Новости врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, для снижения темпов эпидемии необходимо появление иммунной прослойки не менее 60 процентов.

"Пандемия притормозится, когда будет достигнута иммунная прослойка 60 процентов и выше. После 70-80 процентов - остановится. И переболеют те, кто не контактировал за этот период. Поэтому ждать сейчас остановки от принятых мер не стоит, я думаю, что можно ждать лишь притормаживания, что, собственно, и происходит", - сообщил эксперт.

Он рекомендует обращать внимание на пропорциональность между ростом выявленных случаев коронавируса и количества погибших среди зараженных этой инфекцией. Также нужно принимать во внимание уровень тестирования населения.

Владислав Жемчугов отметил, что количество погибших является основным критерием, по которому можно оценивать работу системы здравоохранения. Он считает, что она не справляется в том случае, если отмечается рост погибших.