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iPhone 12 mini показали на видео раньше времени. Как он выглядит живьем

Текст:   Антон Благовещенский
30.10.2020,  
13:37
Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

Румынский блогер Джордж Бухничи выложил на своем канале обзор самого маленького флагманского смартфона iPhone 12 mini, который еще не поступил в продажу - он будет доступен только в ноябре.

Видео было довольно быстро удалено, затем перезалито на YouTube еще раз и снова удалено, однако в соцсетях осталось множество качественных скриншотов. Видно, что аппарат действительно крохотный - мужчине приходится держать его двумя пальцами, оттопырив мизинец.

В ролике Бухничи сравнивает iPhone 12 mini с iPhone 12 и другими моделями смартфонов от Apple. Напомним, что версия mini получила 5,4-дюймовый дисплей, в то время как базовая - 6,1-дюймовый. Камеры у обоих устройств двойные - стандартная и широкоугольная, процессор используется топовый - Apple A14 Bionic, остальные характеристики также совпадают.

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Свежего видео с участием настоящего iPhone 12 mini в Сети пока нет, но есть очень милая пародия.

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