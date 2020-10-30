iPhone 12 mini показали на видео раньше времени. Как он выглядит живьем

Румынский блогер Джордж Бухничи выложил на своем канале обзор самого маленького флагманского смартфона iPhone 12 mini, который еще не поступил в продажу - он будет доступен только в ноябре.

Видео было довольно быстро удалено, затем перезалито на YouTube еще раз и снова удалено, однако в соцсетях осталось множество качественных скриншотов. Видно, что аппарат действительно крохотный - мужчине приходится держать его двумя пальцами, оттопырив мизинец.

Youtuber name George Buhnici leak the iPhone 12 Mini 😯

Now the Video is private#iPhone12mini #iPhone12 pic.twitter.com/b33H5ddil9 — TechUpdates7 (@PerfectPps) October 29, 2020

В ролике Бухничи сравнивает iPhone 12 mini с iPhone 12 и другими моделями смартфонов от Apple. Напомним, что версия mini получила 5,4-дюймовый дисплей, в то время как базовая - 6,1-дюймовый. Камеры у обоих устройств двойные - стандартная и широкоугольная, процессор используется топовый - Apple A14 Bionic, остальные характеристики также совпадают.

Свежего видео с участием настоящего iPhone 12 mini в Сети пока нет, но есть очень милая пародия.