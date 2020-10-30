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30.10.2020 19:10
Рубрика: Общество

Известные врачи призвали коллег не назначать антибиотики при COVID-19

Текст: Ирина Невинная
"Неконтролируемое и в большинстве случаев ненужное применение антибиотиков при COVID-19 может вызвать последствия опаснее самой пандемии", - говорится в открытом письме, подписанном авторитетными медицинскими ассоциациями России. Лучшие медицинские специалисты страны обратились ко всем врачам, призывая немедленно прекратить повсеместную практику назначения антибиотиков больным COVID-19, особенно пациентам с легким течением, которые лечатся дома.

Известные российские врачи и представители Минздрава за последние месяцы уже неоднократно предупреждали и врачей, и население о недопустимости неоправданного приема антибиотиков. Такие заявления делал главный внештатный специалист-пульмонолог минздрава Сергей Авдеев, главный специалист минздрава по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов, того же мнения придерживается главврач Коммунарки Денис Проценко, директор НИИ Скорой помощи имени Склифософского Сергей Петриков и другие известные врачи.

Фото: iStock
Назван основной источник распространения коронавируса

Совместное обращение к врачебному сообществу России "О применении антибактериальной терапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19" выпустили Межрегиональная ассоциация специалистов респираторной медицины, Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов, Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии, Российское респираторное общество, Педиатрическое респираторное общество, Ассоциация детских врачей Московской области.

Уже сам состав подписантов показывает, насколько ведущие профессионалы озабочены происходящим. Угрожающий рост антимикробной резистентности наблюдается во всем мире, и связано это с бесконтрольным применением антибиотиков - не только при лечении вирусных заболеваний, когда эти препараты просто не нужны, но и в сельском хозяйстве - у животных, мясо и молоко которых мы едим и пьем. В результате появляются новые штаммы бактерий, которые приобрели устойчивость ко всем известным антибактериальным препаратам. Это означает, что все больше бактериальных заболеваний сегодня все труднее (а то и вовсе невозможно) лечить, и они становятся неуправляемыми.

"Вызывает очень серьезное беспокойство тот факт, что на фоне пандемии новой короновирусной инфекции в России отмечен значительный рост продажи антибактериальных препаратов в аптеках и закупок их лечебными учреждениями. По данным ряда исследований, более 90% пациентов с COVID-19 в настоящее время получают антибиотики, в том числе комбинированную терапию и парентеральные препараты в амбулаторных условиях. Вне всякого сомнения, сложившая ситуация будет способствовать значительному росту антимикробной резистентности и иметь серьезные неблагоприятные последствия в будущем. Необоснованная антибактериальная терапия приводит к ряду нежелательных явлений, которые могут значительно ухудшить состояние пациента, а порой и привести к жизнеугрожающим последствиям", - предупреждают авторы письма.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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