К отопительному сезону готовы 92% электроэнергетических предприятий

На сегодняшний день из 934 электроэнергетических предприятий 92% (859) получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом сказал глава Минэнерго Александр Новак на совещании о ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению отопительного сезона.

По его словам, стоит задача, чтобы к 15 ноября этого года паспорта готовности получили все 100% предприятий. "Первоочередной задачей при прохождении отопительного сезона остается надежное электроснабжение населения, социально-значимых объектов, а также инфраструктуры медицинских учреждений. На сегодняшний день планы по ремонту оборудования и инвестиционной деятельности практически завершены, обеспечены запасы основного и аварийного топлива, а также готовность аварийного энергоснабжения", - сказал Новак.

По словам главы Минстроя Владимира Якушева несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в этом году, по факту готовность к отопительному сезону оказалась выше, чем в прошлом. Это касается производственных объектов, электросетевого комплекса и жилищного фонда. В отношении задолженности потребителей услуг ЖКХ, Якушев отметил, что она на сегодняшний день снизилась до 1,24 трлн рублей с 1,3 трлн в 2019 году. "Движение небольшое, но учитывая общую сложившуюся ситуацию - это хороший результат", - сказал глава Минстроя.

Отдельно была затронута тема теплоснабжения Дальневосточного федерального округа (ДФО). "Проблемы там ежегодные. В этом году уже возникают трудности в Забайкальском крае. Отопительный сезон там начался своевременно, но из-за сложной эпидемиологической обстановки и роста неплатежей, есть свидетельства о нарушении поставок топлива на территории 14 муниципальных районов", - сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Он подчеркнул, что в электроснабжении ДФО есть свои особенности - низкая плотность населения и большие расстояния между поселениями ведут к дополнительным затратам.

Обычные методы привлечения инвесторов здесь не работают. Кроме того, еще одной проблемой ДФО стало то, что, несмотря на построенные новые электростанции, во многих районах теплоснабжение по-прежнему осуществляется от котельных. Это происходит из-за отсутствия финансирования на создание необходимой инфраструктуры.

"Получается, что в наиболее холодных регионах страны дома отапливаются дорогостоящим теплом котельных, которые к тому же еще крайне не экологичны. В результате в некоторых районах ДФО цены на тепло несопоставимы с ценами в средней полосе России", - сказал Селезнев. Он предложил разработать комплексную программу модернизации теплоснабжения ДФО за счет выделения бюджетных средств.