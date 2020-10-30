Новости

Бизнес предложил отказаться от массовой установки "умных счетчиков" 07:31
Выявлен новый странный симптом коронавируса 07:23
Назван срок максимальной заразности людей с коронавирусом 07:13
США признали неэффективность системы обороны перед гиперзвуковым оружием 06:51
Twitter отчитался о спаде чистой прибыли и росте пользователей за квартал 06:30
В Москве скончались 69 пациентов с коронавирусом 06:19
Прокурор Франции рассказал о вещах, найденных у напавшего на церковь в Ницце 06:17
Эпидемиолог рассказала, когда начнется стабилизация ситуации с COVID-19 05:34
Трамп встретился с ликвидировавшими аль-Багдади спецназовцами 05:09
Spotify назвал запуск в России самым успешным в истории сервиса 05:04
Гражданка Бразилии стала одной из жертв нападения в церкви Ниццы 04:46
Назван основной источник распространения коронавируса 04:06
В Роспотребнадзоре напомнили о влиянии погоды на заболеваемость COVID-19 03:45
Вильфанд: Аномальное тепло задержится в России еще на неделю 03:25
Прокурор озвучил новые подробности трагедии в соборе в Ницце 02:16
Захарова назвала чушью заявления о "российском вмешательстве" в выборы в США 02:13
Почтовая служба США обработала и доставила рекордные 122 млн бюллетеней 01:51
В ЕС назвали нежелательными перемещения между странами сообщества 01:27
Число жертв тропического шторма "Зета" в США возросло до шести 01:16
С прилавков магазинов Walmart в США убрали оружие 01:03
Трещина в российском модуле МКС могла появиться от удара снаружи 01:02
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый ноябрь 00:25
В Подмосковье в лесу найден ребенок-отшельник 29.10.2020
Россия заняла второе место в мире по производству сервисных роботов 29.10.2020
Милорад Додик: Республика Сербская ожидает российскую вакцину от COVID-19 29.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
30.10.2020 07:00
Рубрика: Общество

От винта до ракеты

Кто генерирует идеи, изобретает и снижает риски
Текст: Наталия Ячменникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8300)
30 октября в России отмечается День инженера-механика - это одна из самых перспективных специальностей XXI века. Об инженерах писать всегда и трудно, и легко. Почему? Да потому что инженер отвечает за все: образно говоря, от эскиза до винта. Он генерирует новые идеи, изобретает механизмы и конструкции, уменьшает риски, удлиняет ресурсы. Он живет в цифровом пространстве и на "ты" с самой сложной робототехникой.
Главный конструктор Сергей Королев имел диплом Бауманки по специальности "Инженер-аэромеханик". Фото: Фотохроника ТАСС Главный конструктор Сергей Королев имел диплом Бауманки по специальности "Инженер-аэромеханик". Фото: Фотохроника ТАСС
Главный конструктор Сергей Королев имел диплом Бауманки по специальности "Инженер-аэромеханик". Фото: Фотохроника ТАСС

Этой профессии уже несколько сотен и даже тысяч лет. Величайшими инженерами были Архимед и Леонардо да Винчи, Никола Тесла и Генри Форд, Сергей Королев… И череда гениальных технарей никогда не иссякнет. В наши дни все представления, скажем, о возможностях в космонавтике перевернул изобретатель, инженер и миллиардер Илон Маск. Многие из богатейших людей в мире - тоже инженеры по образованию.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Впервые вуз Минобороны начнет готовить специалистов по робототехнике

Для России развитие инженерных технологий - одно из стратегических направлений. Именно поэтому в рамках нацпроекта "Образование" по всей стране открываются детские технопарки "Кванториум", где ребята со школьной скамьи могут освоить азы инженерии: лазерных и нейротехнологий, беспилотной авиации, программирования и 3D-моделирования. Причем все бесплатно.

Уже работает 111 детских технопарков "Кванториум" в 76 регионах России, а мобильных технопарков к концу года будет 85. Так, совсем недавно в Кемеровской области открылся второй по счету мобильный детский технопарк "Кванториум" на базе передвижной автомобильной станции. Благодаря ему ребята из сельской местности могут бесплатно изучать робототехнику и промышленный дизайн, создавать модели дронов, использовать технологии виртуальной реальности.

"Мобильные технопарки делают доступным дополнительное образование с использованием новейших технологий в отдаленных населенных пунктах региона. Благодаря "Кванториуму-42" ребята получат новые знания и практические навыки, которые, возможно, помогут им определиться с будущей профессией", - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Педагоги нового мобильного технопарка уже начали занятия с учениками школы № 2 Топкинского муниципального округа. В передвижном технопарке есть все необходимое для обучения школьников по четырем направлениям: "VR/IT" (технологии виртуальной и дополненной реальности), "Промробо/Промдизайн" (промышленный дизайн и робототехника), "Гео/Аэро" (геоинформационные системы, геоданные и создание моделей летательных аппаратов) и "Хай-тек". Мобильный технопарк также оснащен высокотехнологичным оборудованием для проектной деятельности.

Фото: iStock
Алексей Малеев: ИТ-отрасль меняет нашу повседневную жизнь

Надо сказать, что первый в Кузбассе детский мобильный технопарк начал работу еще в октябре прошлого года. Он курсирует, проводя в одном районе по две недели каждые три месяца. В интервалах между приездами дети в дистанционном режиме участвуют в реализации командных проектов со своими наставниками. Кроме того, в Кузбассе действуют два стационарных детских технопарка "Кванториум-42" - в Кемерове и Новокузнецке.

А в Иркутской области открылся первый мобильный технопарк "Кванториум "Байкал". Мобильный технопарк будет приезжать в отдаленные населенные пункты области на две недели. В день планируется проводить по восемь занятий. "Сейчас появилась возможность, не уезжая из своего посёлка, из своего родного района, работать с такими высокими образовательными технологиями. Это хорошая перспектива для наших детей", - отметила заместитель Председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Общество Ежедневник Праздники

Главное сегодня

Путин на форуме "Россия зовет!". Главное
Выявлен новый странный симптом коронавируса
Бизнес предложил отказаться от массовой установки "умных счетчиков"
Назван срок максимальной заразности людей с коронавирусом
Вильфанд: Аномальное тепло задержится в России еще на неделю
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии