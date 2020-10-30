30 октября в России отмечается День инженера-механика - это одна из самых перспективных специальностей XXI века. Об инженерах писать всегда и трудно, и легко. Почему? Да потому что инженер отвечает за все: образно говоря, от эскиза до винта. Он генерирует новые идеи, изобретает механизмы и конструкции, уменьшает риски, удлиняет ресурсы. Он живет в цифровом пространстве и на "ты" с самой сложной робототехникой.

Этой профессии уже несколько сотен и даже тысяч лет. Величайшими инженерами были Архимед и Леонардо да Винчи, Никола Тесла и Генри Форд, Сергей Королев… И череда гениальных технарей никогда не иссякнет. В наши дни все представления, скажем, о возможностях в космонавтике перевернул изобретатель, инженер и миллиардер Илон Маск. Многие из богатейших людей в мире - тоже инженеры по образованию.

Для России развитие инженерных технологий - одно из стратегических направлений. Именно поэтому в рамках нацпроекта "Образование" по всей стране открываются детские технопарки "Кванториум", где ребята со школьной скамьи могут освоить азы инженерии: лазерных и нейротехнологий, беспилотной авиации, программирования и 3D-моделирования. Причем все бесплатно.

Уже работает 111 детских технопарков "Кванториум" в 76 регионах России, а мобильных технопарков к концу года будет 85. Так, совсем недавно в Кемеровской области открылся второй по счету мобильный детский технопарк "Кванториум" на базе передвижной автомобильной станции. Благодаря ему ребята из сельской местности могут бесплатно изучать робототехнику и промышленный дизайн, создавать модели дронов, использовать технологии виртуальной реальности.

"Мобильные технопарки делают доступным дополнительное образование с использованием новейших технологий в отдаленных населенных пунктах региона. Благодаря "Кванториуму-42" ребята получат новые знания и практические навыки, которые, возможно, помогут им определиться с будущей профессией", - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Педагоги нового мобильного технопарка уже начали занятия с учениками школы № 2 Топкинского муниципального округа. В передвижном технопарке есть все необходимое для обучения школьников по четырем направлениям: "VR/IT" (технологии виртуальной и дополненной реальности), "Промробо/Промдизайн" (промышленный дизайн и робототехника), "Гео/Аэро" (геоинформационные системы, геоданные и создание моделей летательных аппаратов) и "Хай-тек". Мобильный технопарк также оснащен высокотехнологичным оборудованием для проектной деятельности.

Надо сказать, что первый в Кузбассе детский мобильный технопарк начал работу еще в октябре прошлого года. Он курсирует, проводя в одном районе по две недели каждые три месяца. В интервалах между приездами дети в дистанционном режиме участвуют в реализации командных проектов со своими наставниками. Кроме того, в Кузбассе действуют два стационарных детских технопарка "Кванториум-42" - в Кемерове и Новокузнецке.

А в Иркутской области открылся первый мобильный технопарк "Кванториум "Байкал". Мобильный технопарк будет приезжать в отдаленные населенные пункты области на две недели. В день планируется проводить по восемь занятий. "Сейчас появилась возможность, не уезжая из своего посёлка, из своего родного района, работать с такими высокими образовательными технологиями. Это хорошая перспектива для наших детей", - отметила заместитель Председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.