Политической основой американо-китайских отношений является принцип "одного Китая". Этот вопрос также является самой чувствительной темой в отношениях между КНР и США. Тем не менее, политики из Вашингтона постоянно переступают черту в тайваньском вопросе: то отправят на остров высокую делегацию, то проведут корабли через Тайваньский пролив, то продадут Тайваню большие партии оружия. В Вашингтоне готовы включить тайваньский вопрос и проблему Южно-Китайского моря в т.н. стратегию США в Индо-Тихоокеанском регионе.

В Пекине предупреждают, что политический шантаж и запугивание не сработают. Китай принял решение ввести санкции против Lockheed Martin, Boeing Defense, Raytheon и других американских компаний, которые участвуют в продажах оружия Тайваню.

Тайваньские сепаратисты полагают, что закупки американского оружия помогут заручиться более широкой поддержкой США и получить новый козырь в противостоянии материковому Китаю. Однако они переоценивают свою роль и позиции. Для Вашингтона Тайвань - лишь политическая пешка, разменная карта, да к тому же дойная корова: расходы Тайваня на закупку оружия у США в ближайшие несколько лет, как ожидается, составят более 760 млрд тайваньских долларов.

Проведенный Институтом международных стратегических исследований Тайваня и Институтом международных исследований Тайваня соцопрос свидетельствует: 94% жителей острова надеются на мирное сосуществование с материковым Китаем, более 80% опрошенных поддерживают обмены с материковым Китаем. Несмотря на очевидно мирное общественное мнение, сепаратистски настроенные политики продолжают тратить миллионы долларов налогоплательщиков на американские ракеты и танки.

В Пекине призывают американскую сторону прислушаться к общественному мнению на Тайване и немедленно отменить план продажи оружия на остров. "1,4 миллиарда китайцев не будут сидеть сложа руки и смотреть, как наносится ущерб национальному суверенитету, безопасности и интересам развития, и никогда не позволят каким-либо силам вторгнуться и разделить священную территорию Родины. Те, кто хочет играть с огнем в Тайваньском проливе, заплатят за это высокую цену", - пишет китайская пресса.