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30 октября 2020 г.

Постановление правительства Республики Коми от 29 октября 2020 года № 531 "Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за III квартал 2020 года"

Дата подписания 29 октября 2020 г.
Опубликован 30 октября 2020 г.
Вступает в силу 29 октября 2020 г.

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми "О прожиточном минимуме в Республике Коми" Правительство Республики Коми постановляет:

1. Утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за III квартал 2020 года согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от 28 июля 2020 г. № 377 "Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за II квартал 2020 года".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Коми - министра финансов Республики Коми Г. Рубцова


Утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 29 октября 2020 г. № 531 (приложение)

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за III квартал 2020 года



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Приложение к постановлению
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