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Рубрика: Спорт

Комиссия РФС признала ошибки Безбородова в пользу "Спартака"

Текст: Максим Домчев
Состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращения футбольных клубов "Ростов" (Ростов-на-Дону), "Краснодар" и "Ротор" (Волгоград) на качество судейства.
Главный судья Владислав Безбородов в матче "Краснодар" -"Спартак". Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Главный судья Владислав Безбородов в матче "Краснодар" -"Спартак". Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Главный судья Владислав Безбородов в матче "Краснодар" -"Спартак". Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Краснодарский клуб попросил дать оценку двух эпизодам в матче против "Спартака" - засчитанный гол Эсекьеля Понсе и незасчитанный гол "Краснодара". Согласно решению комиссии, судья ошибочно засчитал гол в ворота "Краснодара" на 12-й минуте матча. По мнению ЭСК РФС, футболист "Спартака" совершил толчок защитника команды соперника рукой, перед тем как забить гол.

"Спартак" отреагировал на заявление "Краснодара" о предвзятом судействе

"Данное действие непосредственно привело к потере последним баланса, падению и утрате возможности совершать активные оборонительные действия, несмотря на изначально более выгодную позицию на поле. Как следствие, именно в результате нарушения Правил игры нападающим стала возможной сама голевая ситуация, и такой гол должен быть отменен", - говорится в сообщении на сайте РФС.

В случае с отмененным голом "Краснодара" на 65-й минуте судья ошибочно зафиксировал нарушение правил со стороны игрока "Краснодара" Александра Мартыновича против Самюэля Жиго.

Также ЭСК РФС объяснил, почему именно была отменена прямая красная карточка игроку "Ростова" Роману Еременко. Футболист не мог избежать данного столкновения и попал в игрока соперника без умысла, за что должен был получить желтую карточку. Кстати, она бы все равно стала бы для игрока второй в матче, и он был бы удален. Однако теперь "справедливость" восстановлена, удаление отменено, и Еременко сможет принять участие в следующем матче, хотя прими арбитр сразу правильное решение, то он должен был бы его пропустить.

Жалоба "Ротора" на назначенный пенальти не была удовлетворена - решение арбитра на 81-й минуте было признано обоснованным.

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