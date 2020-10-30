Кремль осудил попытки замаскировать экстремизм религией

Мировые религии отвергают экстремизм, и любые попытки закамуфлировать его религией нужно четко понимать, считают в Кремле.

"Ни одна мировая религия не приемлет идеи экстремизма, она их абсолютно отвергает", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "И экстремизм не имеет никакого отношения к религии", - сказал он.

"Любые попытки закамуфлировать экстремизм какой-либо религией мы должны четко понимать и осознавать", - считает представитель Кремля.

Вопрос о том, достаточно ли в Москве мечетей, Песков переадресовал в мэрию.