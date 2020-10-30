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30 октября 2020 г.

Постановление губернатора Курганской области от 30 октября 2020 года № 106 "О внесении изменений в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12"

Дата подписания 30 октября 2020 г.
Опубликован 30 октября 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Курганской области от 16 марта 2020 № 12 "О введении режима повышенной готовности"

В целях предупреждения распространения на территории Курганской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Курганской области от 16 марта 2020 года № 12 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Курганской области режим повышенной готовности для соответствующих органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.";

2) подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:

"3) обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, при нахождении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и других объектов), в местах приобретения товаров, услуг, на парковках, в лифтах;".

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.Шумков



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