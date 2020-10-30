Распоряжение губернатора Курской области от 29 октября 2020 года № 431-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг, от 20.03.2020 № 73-рг, от 24.03.2020 № 82-рг, от 25.03.2020 № 85-рг, от 27.03.2020 № 95-рг, от 29.03.2020 № 98-рг, от 30.03.2020 № 103-рг, от 03.04.2020 № 111-рг, от 05.04.2020 № 112-рг, от 06.04.2020 № 116-рг, от 07.04.2020 № 122-рг, от 15.04.2020 № 135-рг, от 17.04.2020 № 137-рг, от 20.04.2020 № 140-рг, от 21.04.2020 № 145-рг, от 22.04.2020 № 151-рг, от 29.04.2020 № 157-рг, от 30.04.2020 № 162-рг, от 30.04.2020 № 163-рг, от 06.05.2020 № 171-рг, от 08.05.2020 № 175-рг , от 12.05.2020 № 181-рг, от 13.05.2020 № 184-рг, от 18.05.2020 № 196-рг, от 29.05.2020 № 212-рг, от 29.05.2020 № 215-рг, от 05.06.2020 № 221-рг, от 08.06.2020 № 224-рг, от 11.06.2020 № 232-рг, от 19.06.2020 № 242-рг, от 26.06.2020 № 253-рг, от 03.07.2020 № 268-рг, от 10.07.2020 № 276-рг, от 17.07.2020 № 282-рг, от 21.07.2020 № 287-рг, от 24.07.2020 № 292-рг, от 28.07.2020 № 295-рг, от 31.07.2020 № 304-рг, от 03.08.2020 № 306-рг, от 12.08.2020 № 318-рг, от 14.08.2020 № 322-рг, от 21.08.2020 № 329-рг, от 11.09.2020 № 361-рг, от 16.09.2020 № 368-рг, от 13.10.2020 № 403-рг, от 16.10.2020 № 408-рг, от 21.10.2020 № 416-рг) следующие изменения:

1) пункт 31 изложить в следующей редакции:

"31. Запретить хозяйствующим субъектам (организациям и индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность в сфере предоставления населению услуг общественного питания:

осуществлять работу с 23-00 до 6-00 часов, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, доставки заказов;

проводить массовые мероприятия, при организации которых невозможно обеспечить выполнение соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.";

2) подпункт 13.2 пункта 13 изложить в следующей редакции:

"13.2. Граждан обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.".

2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 1, который вступает в силу с 2 ноября 2020 года.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт







