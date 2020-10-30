Лукашенко об отношениях с Путиным: Лучшего друга у меня нет

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу разоткровенничался о дружеских отношениях с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы с президентом России, видя это, жестко и четко договорились, что мы всегда будем друг другу надежными друзьями и опорой. Мы констатировали непреклонный факт, что сегодня у нас - у России и Беларуси, у Путина и Лукашенко - других друзей нет. Вы помните, давным-давно я сказал, что придет время, когда мы с президентом России спиной к спине будем стоять и отстреливаться. Все произошло", - сказал Лукашенко, которого цитирует БелТА.

"Россия - это наше, русские люди - это наше. Мы абсолютно от них ничем не отличаемся. Да, это две страны. Это две квартиры, где живут самостоятельно две семьи, но произраставшие из одного корня. Вот вся политика", - пояснил он.

В то же время Лукашенко отметил, что Минск будет проводить многовекторную внешнюю политику, напомнив, что белорусы являются "самостоятельной и самодостаточной нацией".