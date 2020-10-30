Лукашенко отреагировал на гипотезу о закате своей политической карьеры

Кратко, но емко ответил Александр Лукашенко на гипотезу оппонентов о закате своей политической карьеры во время встречи в пятницу с сотрудниками МВД, передает его пресс-служба. "Президент никогда не бежал, и бежать не собирается. Я прожил достаточно в этой жизни", - подчеркнул он, добавив столь же определенно: "Да не дождетесь!".

Правда, пояснил белорусский лидер, это не значит, что он будет "посиневшими пальцами держаться за это кресло. Конечно, "мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но мы не уйдем от сохранения того, что мы сейчас сберегли", - подчеркнул он, обращаясь к собравшимся.

Но если кто-то полагает, добавил он, что Лукашенко "сейчас собрался и свинтил", то глубоко заблуждается. Он напомнил о событиях середины 90-х годов, когда жгли на улицах покрышки и автомобили, анархисты и подонки со всего мира приезжали в страну. "Штурмом пытались взять Дом правительства. До сих пор помню, как это было. Мы это все пережили", - отметил глава государства. А сравнивая ситуацию тогда и сейчас, он обратил внимание, что сегодня особенно очевидна "бешеная внешняя поддержка".

Анализируя ситуацию в стране, Лукашенко напомнил и о прошедших в республике парламентских выборах. А чуть позже, на фоне пандемии коронавируса в РБ началась и президентская кампания. "Это была бешеная обстановка, - признается Лукашенко, - допуская, что именно в силу этих обстоятельств, возможно, и были упущены отдельные аспекты развития общественно-политической ситуации. "Но это нас не оправдывает. Поэтому сегодня приходится делать выводы и извлекать уроки из допущенных ошибок", - признал глава государства.