Лукашенко предупредил о возможном применении радикальных мер

О жестких мерах в отношении участников массовых беспорядков и тех, кто пытается дестабилизировать инфраструктуру государства, заявил Александр Лукашенко на встрече с коллективом МВД, информирует 30 октября его пресс-служба.

"Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся", - твердо пояснил свою позицию глава государства. "Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям", - констатировал Лукашенко. Поэтому, предупредил он, те, кто сегодня выходит на железную дорогу, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, "должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем".

Организаторы и участники беспорядков и несанкционированных акций, по мнению президента, уже прошли по методичке цветных революций семь или восемь различных этапов, подойдя к последним, которые характеризуются радикализацией.

В этой связи он отметил, что необходимо реагировать "красиво, чтобы комар носа не подточил". "Мы сегодня живем не в вакууме. Это не середина прошлого века. И только тот победит, кто имеет железную волю и терпение", - подытожил президент.