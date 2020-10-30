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30.10.2020 20:09
Рубрика: Экономика

Мантуров: Проблемы регионов с кислородом решаем в ручном режиме

Текст: Светлана Ментюкова
Минпромторг в ручном режиме помогает регионам, которые не заказали медицинский кислород заранее и теперь испытывают проблемы. Осложненной глава ведомства Денис Мантуров назвал ситуацию в 22 регионах РФ.

"Что касается обозначенных регионов, то мы в ручном режиме коллегам помогаем, с учетом того, что они своевременно не подали соответствующие запросы производителям медицинского кислорода. Помогаем для того, чтобы более ритмично эта проблема решалась", - сказал министр, в ходе общения с журналистами.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Он подчеркнул, что сегодня Минпромторг предпринимает все возможные усилия, чтобы исключить ситуацию с дефицитом кислорода. "Мы провели опрос всех 85 субъектов РФ. В результате выявили осложненную ситуацию в медицинском кислороде в 22 регионах. С ними мы находимся сейчас в плотном взаимодействии и проводим ряд совещаний со всеми российскими производителями и поставщиками медицинских газов. Любая возникающая потребность в сырье, оперативном лицензировании или помощи в выходе на рынок сегодня решается в кратчайшие сроки при прямом контакте наших сотрудников и предприятий - и такие примеры уже есть", - сказал он.

По данным ведомства, в первом полугодии 2020 года в России было произведено примерно 4,5 млн кубометров газообразного кислорода и 64 тысяч тонн кислорода в жидком состоянии, что на 40% больше, чем годом ранее.

Министр также подчеркнул, что заявки от металлургов, которые занимаются производством кислорода для промышленных нужд на перепрофилирование производства под медицинский кислород пока не поступали. "Пока коллеги еще не подавали заявку на перестройку своих мощностей на производство именно медицинского кислорода, для этого есть специализированные компании, в частности, компании АО "Линде Газ Рус", ПАО "Криогенмаш". У них есть ряд площадок, которые подали заявку, таковых пять, по одной из них, в Калуге, мы в понедельник уже выдаем лицензию для того, чтобы обеспечить ритмичность поставки в медицинские учреждения", - отметил он.

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