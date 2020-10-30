Мантуров: Уведомительный режим маркировки лекарств продлится до конца года

Уведомительный режим системы обязательной маркировки лекарств в России, о котором было объявлено после сообщений о сбоях, продлится максимум до конца года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе рабочего визита на предприятия по производству медицинского кислорода - АО "Линде Газ Рус" и ПАО "Криогенмаш".

"Я думаю, максимум до конца года такой формат должен профункционировать для того, чтобы наладить до конца все звенья цепи прослеживаемости системы маркировки", - сообщил глава Минпромторга.

Он отметил, что производители лекарств полностью встроились в систему маркировки и "здесь никаких сбоев нет". "При этом Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, уполномоченный оператор маркировки), переводя систему на уведомительный порядок, в том числе увеличивает работу системы в 12 раз. В том числе это касается обработки документации. Поэтому по проблемам, связанным с дистрибуцией и поставкой в аптечные сети, я думаю, что в ближайшее время мы увидим эти результаты на практике", - подчеркнул Денис Мантуров.

Он отметил, что в ситуации увеличенного спроса на противовирусные препараты, а также наличия в рамках общей цепочки дистрибуторского звена и аптечных сетей, до сих пор находящихся в процессе наладки, правительством было принято решение совместно с ЦРПТ перейти на уведомительный характер прохождения системы для прослеживаемости лекарственных препаратов. "Для того, чтобы как раз обеспечить ритмичность поставки в аптечные сети, в первую очередь, и в больничный сегмент для того, чтобы не было затаривания на складах и в сегменте дистрибуции", - подчеркнул министр.

Подготовленный Минпромторгом проект постановления, вносящий изменения в положения о системе мониторинга лекарственных препаратов, предполагающий упрощенный "уведомительный" характер прохождения лекарствами системы маркировки опубликован сегодня для прохождения процедуры публичного обсуждения.

Обозначенные в документе изменения распространяются на аптечные организации, осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами, а также на организации (субъекты обращения лекарственных средств), осуществляющие медицинскую деятельность, в том числе отпускающие лекарства по рецептам и бесплатно.

Для аптек, говорится в документе, "датой представления сведений в систему мониторинга считается дата, зафиксированная в квитанции о приеме сведений, формируемой при их фиксации в системе мониторинга в форме электронного документа".

Для медицинских организаций - "датой представления сведений в систему мониторинга считается дата направления сведений в систему мониторинга указанными субъектами обращения лекарственных средств".

Исключения сделаны для лекарственных препаратов, предназначенных для лечения тяжелых заболеваний, регулированием которых занимается Минздрав.

С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств специальными кодами. В последнее время участники фармацевтического рынка сообщали о проблемах в работе системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Мантуров 24 октября сообщил о временном переводе системы маркировки лекарств в России в уведомительный режим работы для аптек и дистрибьюторов. Он также отмечал, что никаких задержек для граждан при приобретении лекарств не будет.