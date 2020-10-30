Марадона заявил, что доверяет Путину в вопросе разработки вакцины от COVID

Легендарный аргентинский футболист чемпион мира-1986 Диего Марадона заявил, что надеется на президента России Владимира Путина и убежден, что в скором времени появится вакцина от COVID-19.

"Верю в Путина. Убежден: вскоре у него будет вакцина, потому что это (коронавирус) уже невозможно выносить", - приводит слова Диего Армандо издание Clarin.

Из-за COVID-19 умер шурин Марадоны, пострадала его сестра Лили. Сам Марадона недавно ушел на самоизоляцию из-за контакта с зараженным инфекцией.

"Это худшее, что могло с нами случиться - коронавирус. Никогда не видел ничего подобного. По Латинской Америке ударило очень сильно. Надеюсь, скоро все закончится. Есть люди, у которых сейчас тяжелый период, многие остались без работы", - сказал аргентинец.

Напомним, что сегодня Марадоне исполнилось 60 лет.