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Рубрика: Спорт

Марадона заявил, что доверяет Путину в вопросе разработки вакцины от COVID

Текст: Артур Нанян
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости www.ria.ru Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости www.ria.ru
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости www.ria.ru

Легендарный аргентинский футболист чемпион мира-1986 Диего Марадона заявил, что надеется на президента России Владимира Путина и убежден, что в скором времени появится вакцина от COVID-19.

Фото: AP
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"Верю в Путина. Убежден: вскоре у него будет вакцина, потому что это (коронавирус) уже невозможно выносить", - приводит слова Диего Армандо издание Clarin.

Из-за COVID-19 умер шурин Марадоны, пострадала его сестра Лили. Сам Марадона недавно ушел на самоизоляцию из-за контакта с зараженным инфекцией.

"Это худшее, что могло с нами случиться - коронавирус. Никогда не видел ничего подобного. По Латинской Америке ударило очень сильно. Надеюсь, скоро все закончится. Есть люди, у которых сейчас тяжелый период, многие остались без работы", - сказал аргентинец.

Напомним, что сегодня Марадоне исполнилось 60 лет.

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