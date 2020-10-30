Маркировка сигарет и шин становится обязательной

Кроме того, 30 ноября истекает срок, в течение которого производители и импортеры фотокамер (кроме кинокамер и цифровой техники), фотовспышек и ламп-вспышек обязаны домаркировать и внести в систему "Честный знак" продукцию, произведенную или ввезенную в РФ до 1 октября 2020 года. До 1 ноября 2020 года должны быть промаркированы фототовары, ввезенные в РФ после 1 октября 2020 года, но купленные до этой даты.
"Участникам оборота необходимо зарегистрировать товарные остатки по упрощенной схеме, заказать коды, распечатать их на этикетках и наклеить на товар. Это сделано для более комфортного вхождения ретейлеров в маркировку", - сообщили в ЦРПТ. Сейчас в "Честном знаке" зарегистрировано около 850 участников оборота фототоваров.
Кроме того, с 30 ноября должна окончательно исчезнуть немаркированная табачная продукция. С 1 июля в России вступил в силу запрет на оборот немаркированных сигарет, но не все дистрибуторы и магазины успели распродать немаркированные остатки, произведенные до 1 июля 2019 года (с этой даты нанесение кодов на сигареты стало обязательным при их производстве). В итоге маркировку остатков было решено упростить.
"По экспертным оценкам, к моменту вступления в силу обязательной маркировки участники оборота не успели распродать около 50 млн пачек сигарет без маркировки. Оператор, конечно, заинтересован, чтобы добросовестные компании не несли финансовые потери, поэтому поддержал маркировку остатков, - объясняет руководитель товарной группы "Табак" ЦРПТ Ян Витров. - Времени для маркировки сигарет - до 1 декабря 2020 года - должно хватить всем. Те, у кого на балансе находятся немаркированные сигареты, уже работают в "Честном знаке", поэтому процесс должен быть быстрым. Компании смогут распечатать коды на стикерах и наклеить на пачки прямо на складах". По данным на 23 октября, в "Честном знаке" зарегистрировано около 107 тысяч участников оборота табачной продукции.