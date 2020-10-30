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30.10.2020 00:01
Рубрика: Экономика

Маркировка сигарет и шин становится обязательной

Текст: Светлана Ментюкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8300)
С 1 ноября 2020 года производители и импортеры шин вносят в систему "Честный знак" сведения о маркировке отдельных видов шин, а также об их вводе и выводе из оборота. Поэтапное подключение всех участников оборота шин к системе завершится к 1 марта 2021 года. По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) на 23 октября, промаркировано более 13,5 млн шин, из них в обороте находится уже свыше 4 млн. Регистрацию в системе, по данным ЦРПТ, прошли все производители и около половины импортеров - почти семь тысяч участников.

Кроме того, 30 ноября истекает срок, в течение которого производители и импортеры фотокамер (кроме кинокамер и цифровой техники), фотовспышек и ламп-вспышек обязаны домаркировать и внести в систему "Честный знак" продукцию, произведенную или ввезенную в РФ до 1 октября 2020 года. До 1 ноября 2020 года должны быть промаркированы фототовары, ввезенные в РФ после 1 октября 2020 года, но купленные до этой даты.

Фото: iStock
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"Участникам оборота необходимо зарегистрировать товарные остатки по упрощенной схеме, заказать коды, распечатать их на этикетках и наклеить на товар. Это сделано для более комфортного вхождения ретейлеров в маркировку", - сообщили в ЦРПТ. Сейчас в "Честном знаке" зарегистрировано около 850 участников оборота фототоваров.

Кроме того, с 30 ноября должна окончательно исчезнуть немаркированная табачная продукция. С 1 июля в России вступил в силу запрет на оборот немаркированных сигарет, но не все дистрибуторы и магазины успели распродать немаркированные остатки, произведенные до 1 июля 2019 года (с этой даты нанесение кодов на сигареты стало обязательным при их производстве). В итоге маркировку остатков было решено упростить.

"По экспертным оценкам, к моменту вступления в силу обязательной маркировки участники оборота не успели распродать около 50 млн пачек сигарет без маркировки. Оператор, конечно, заинтересован, чтобы добросовестные компании не несли финансовые потери, поэтому поддержал маркировку остатков, - объясняет руководитель товарной группы "Табак" ЦРПТ Ян Витров. - Времени для маркировки сигарет - до 1 декабря 2020 года - должно хватить всем. Те, у кого на балансе находятся немаркированные сигареты, уже работают в "Честном знаке", поэтому процесс должен быть быстрым. Компании смогут распечатать коды на стикерах и наклеить на пачки прямо на складах". По данным на 23 октября, в "Честном знаке" зарегистрировано около 107 тысяч участников оборота табачной продукции.

Экономика Товары и цены Вступают в силу в ноябре 2020 года

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