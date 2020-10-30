Медведев поручил ЕР изменить закон о выплатах на детей до трех лет

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что выплаты на детей в возрасте до трех должны исчисляться с рождения ребенка, а не с даты обращения. С такой проблемой в ходе онлайн-приема граждан обратилась Анна Кузьмина, мама двоих детей из Воронежа, которая находится в декрете.

Она рассказала Медведеву, что родила второго ребенка 1 мая, в разгар пандемии коронавируса,поэтому не успела в течение 6 месяцев, как это прописано в законе, подать заявление. В итоге, она будет получать выплаты с даты подачи заявления, а не с рождения.

"Я поручу своим коллегам в рамках законотворческой деятельности изучить вопрос о внесении изменений в соответствующий закон так, чтобы исчисление происходило с момента рождения ребенка", - ответил Медведев. По его словам, это нужно сделать, чтобы все, кто может рассчитывать на такое пособие, не пострадали из-за ограничений в период пандемии.