Медведев призвал бороться с завышением цен на лекарства от коронавируса

Предельная отпускная цена препарата от коронавируса в среднем должна составлять 5-6 тысяч рублей за упаковку, но в различных аптеках цены все равно разные. На это обратил внимание председатель "Единой России " Дмитрий Медведев и призвал власти следить за тем, чтобы рекомендованные цены на жизненно важные препараты не завышались.

"Это задача правительства, Минздрава и региональных властей - следить за тем, чтобы рекомендованные цены не нарушались. А в случае необходимости применять и меры ответственности", - заявил он в ходе личного приема граждан, который проходил в режиме онлайн. Председатель "ЕР" добавил, что в этом вопросе надо наводить порядок.

"С этим нужно бороться. И партия тоже будет принимать все необходимые меры", - еще раз подчеркнул Медведев.