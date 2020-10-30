Международный фестиваль ВГИК объявил победителей российского этапа

Объявлены победители первого - российского - этапа 40-го Международного студенческого фестиваля ВГИК. "РГ" писала о том, что 19 октября стартовал отборочный этап, в котором участвовали 173 фильма, представленных мастерскими главной киношколы страны. 28 и 29 октября прошедшие предварительный отбор фильмы оценивало профессиональное жюри. И уже 30 октября объявлены имена победителей тех, кто в будущем может стать новыми звездами отечественного кино.

Обладателем Гран-при российского этапа фестиваля стала режиссер Атана Агрба, фильм "Я хочу тебе что-то сказать", мастерская С. Соловьева. Приз "За лучшую работу режиссера в игровом фильме" "Над городом", режиссер Малика Мухамеджан, мастерская А. Эшпая и В. Фенченко. За лучшую работу режиссера в неигровом фильме - "МАМ!", режиссер Ваге Микаелян, мастерская С.Мирошниченко и С.Зоновой.

Студенческое жюри, в которое вошли представители Высших курсов сценаристов и режиссеров, Московского государственного университета, МХАТ, ГИТИС, НИУ "Высшая школа экономики" и ВГИК, также назвало своего фаворита. Приз студенческого жюри - "Монатика знаешь?", Алёна Шмелева, мастерская А.Эшпая и В.Фенченко. Также на фестивале были присуждены дипломы и специальные призы. Диплом фонда поддержки неигрового кино имени Романа Кармена получил документальный фильм "Девяносто первый", Олеся Епишина, мастерская Б. Караджева и Е.Резникова.

Спецприз имени В. Бахмутского вручен картине "В поисках утраченного…", ее создателям Светлане Белкиной, Анастасии Васильевой, Матвею Горбунову, Юлиане Гримуте, Анне Колосовой, Никите Лаптеву, Богдане Никитюк. Фильм - экранизация цикла Максима Яковлева "Фрески", мастерская А.Плоткиной. Спецприз имени Ю. Михайлова - Саба Капанадзе, "Апокриф", мастерская А.Худякова. Спецприз имени С. Лазарука "За поиск средств художественной выразительности киноязыка" присужден фильму "Быть Виктором Пелевиным…Кем-кем?", Иван Толстой, мастерская С.Соловьева. Всего жюри оценивало 67 фильмов.

Победители первого этапа фестиваля ВГИК получили почетное право представить Россию и побороться за награды второго этапа - международного конкурса. Полный список победителей можно посмотреть на сайте ВГИКа.