МИД: Протестами в Беларуси управляли с территории Украины

Координаторы протестных акций в Беларуси находятся на Украине, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. Его слова приводит агентство РИА Новости.

"Действительно, располагаем информацией о том, что дестабилизацией ситуации в Беларуси управляли, в том числе с территории Украины", - сказал российский дипломат. По его словам, протестующие явно имеют поддержку извне.

"Сейчас масштабы протестных акций в республике постепенно сокращаются. Однако отмечаем их все большую радикализацию: людей на улицы выходит меньше, но среди них становится больше воинствующих молодчиков с арматурой и булыжниками, настроенных на агрессивные действия против правоохранителей", - констатировал Сыромолотов.

По словам замглавы МИД РФ, "наши белорусские соседи реально оценивают все угрозы, исходящие от внешних сил".