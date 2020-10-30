Министр здравоохранения вышел из самоизоляции из-за COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко вышел из режима самоизоляции и вернулся к очной работе. Об этом сообщил журналистам его помощник Алексей Кузнецов.

"Министр здравоохранения Михаил Мурашко вышел с самоизоляции и вернулся к исполнению обязанностей в очном формате - в министерстве, - сказал Алексей Кузнецов. - Три ПЦР-теста на COVID-19 показали отрицательный результат".

Как стало известно неделю назад, Михаил Мурашко ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19 у одного из членов его семьи. Сам министр на самочувствие не жаловался, продолжал работать в удаленном режиме.

Теперь же, после тройного тестирования на коронавирус, Михаил Мурашко в пятницу вернулся в свой кабинет, провел несколько совещаний с руководством Минздрава России и принял участие в ряде внешних мероприятий, сообщили в ведомстве.