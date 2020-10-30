Минтранс предложил просубсидировать "кометы" на Черном море

Морские перевозки на скоростные судах на подводных крыльях ‎"Комета 120М" в Азово-Черноморском регионе просубсидируют даже если число перевезенных пассажиров окажется ниже порогового значения. Проект постановления правительства подготовил Минтранс. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как пояснили в министерстве, проект по развитию таких перевозок на скоростных судах, построенных на отечественных верфях и по проектам российских проектных организаций, изначально убыточен. Потому в федеральном бюджете на 2020 год предусмотрено 150 млн рублей субсидий для компании "Морские скоростные пассажирские перевозки" ‎на возмещение части затрат. Однако по действующим правилам, субсидию компания может получить только если обеспечит минимальное пороговое количество перевезенных пассажиров за определенный период. Оно рассчитывается исходя из количества посадочных мест судна, умноженного на плановое количество рейсов в период навигации и скорректированного на коэффициенты занятости пассажирских мест на судне. При совершении одного рейса сейчас этот коэффициент составляет 0,67. Из-за распространения новой коронавирусной инфекции и введении требований Роспотребнадзором о соблюдении социальной дистанции на судах, пассажиропоток упал. Выполнить норматив по перевозке пассажиров стало заведомо невозможно.

Минтранс предложил все равно предоставить субсидии "в целях поддержки деятельности по осуществлению морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне на морских скоростных судах на подводных крыльях и недопущения банкротства ООО "Морские скоростные пассажирские перевозки". В тех случаях, когда в регионе морских перевозок в 2020 году вводился режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации минимальное пороговое значение количества перевезенных пассажиров будет корректироваться на коэффициент занятости пассажирских мест - 0,3.

Таким образом, компания сможет получить субсидию, даже если на судне будет заполнено меньше трети мест.

Пассажирами востребованы перевозки на любых видах транспорта, в том числе и на подводных крыльях, говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин. "Пандемия закончится, в национальных интересах оставить этот бизнес на плаву. В таком случае нужно перевозки субсидировать. Так делается во всем мире, это не какая-то особенность России", - говорит он. "Кометы" популярны особенно в летний сезон. Когда пассажиров много, этот бизнес вполне рентабельный и субсидии не нужны, добавил эксперт.