Минздрав: Медорганизации полностью обеспечены антикоагулянтом "Клексан"

Медорганизации России полностью обеспечены препаратом "Клексан" и аналогичными лекарствами с действующим веществом "эноксапарин натрия". Ситуация находится на контроле Минздрава России, сообщили сегодня в министерстве.

Ранее в СМИ прошла информация, что жизненно важный препарат "Клексан", который назначается для предотвращения образования тромбов, в частности, при беременности, пропал из аптек. В ряде российских регионов, в частности в Москве и Подмосковье, интернет-поиск действительно выдает отсутствие "Клексана" в продаже, в частности, невозможно купить жидкую форму препарата, предназначенную для инъекций. В то же время другие препараты с эноксапарином натрия в продаже остаются. В частности, заказ на российский аналог препарата "Гемапаксан" аптеки принимают.

"Наблюдающаяся сейчас дефектура (дефицит) лекарственного препарата "Клексан" связана с повышенным спросом, поскольку препарат включен в схемы лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Обычно "Клексан" назначается женщинам в период беременности, поэтому ввозимый в страну объем препарата до начала пандемии полностью покрывал имеющийся спрос. Отметим, что данный препарат в первую очередь используется в комплексной терапии пациентов с коронавирусом, проходящих лечение в стационарных условиях. Поэтому все медицинские организации полностью обеспечены "Клексаном" и его аналогами, а также имеют их необходимый запас", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

В министерстве также отметили, что поставки "Клексана" в страну продолжаются, и на складах дистрибьюторов он есть.