Минздрав установил новые нормы времени приема больных в поликлинике

Инфекционист должен уделить пациенту на амбулаторном приеме 20 минут, онколог - 23 минуты, пульмонолог и хирург - по 26 минут, фтизиатр - 35 минут. Если прием не по заболеванию, а профилактический, время осмотра пациента сокращается на 10-40 процентов в зависимости от специальности врача. Такие нормы установлены приказом Минздрава.
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Приказ Минздрава N810н от 06.08.2020 утвержден Минюстом. Документ утверждает нормы времени приема для врачей специалистов по пяти направлениям - гематолога, инфекциониста, онколога, пульмонолога, фтизиатра и хирурга.
В Минздраве ранее поясняли, что утвержденные нормативы не означают, что при необходимости врач не имеет права превысить указанное время при осмотре больного, речь идет о "средней" норме, которая необходима для планирования и решения финансовых вопросов работы медучреждения.