Минздрав установил новые нормы времени приема больных в поликлинике

Приказ Минздрава N810н от 06.08.2020 утвержден Минюстом. Документ утверждает нормы времени приема для врачей специалистов по пяти направлениям - гематолога, инфекциониста, онколога, пульмонолога, фтизиатра и хирурга.

В Минздраве ранее поясняли, что утвержденные нормативы не означают, что при необходимости врач не имеет права превысить указанное время при осмотре больного, речь идет о "средней" норме, которая необходима для планирования и решения финансовых вопросов работы медучреждения.