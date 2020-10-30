Мишустин: Достижение национальных целей должно быть выполнено в срок

Мероприятия Единого плана достижения национальных целей развития до 2024 года и на плановый период до 2030 года должны быть выполнены в срок, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На этой неделе проект документа был представлен президенту. В пятницу глава правительства еще раз обсудил его с руководителями рабочих групп Государственного совета России.

План, подчеркнул Мишустин, определяет стратегические приоритеты на десятилетнюю перспективу и показатели, которые необходимо достичь. "Теперь наша общая задача - полностью и в срок реализовать все запланированное так, чтобы в каждом регионе, в каждом городе или селе люди увидели конкретные результаты нашей работы", - сказал глава кабинета министров.

Правительство, работая над документом, постаралось учесть все замечания и предложения из регионов. "Национальные цели, которые мы стремимся достичь, - общие для всей страны, но очень многое зависит от общей жизни, поэтому в Едином плане значительное внимание уделено вопросам территориального развития", - заметил премьер.