Мишустин рассказал о новых межбюджетных отношениях

Регионы смогут оставлять у себя средства от экономии на госконтрактах и использовать их для реализации национальных проектов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства провел совещание с руководителями рабочих групп Государственного совета России по Единому плану достижения национальных целей развития до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Премьер обратил внимание на необходимость совершенствования региональных бюджетов и межбюджетных отношений. В этом году бюджетная политика была существенно смягчена. "За 9 месяцев 2020 года расходы регионов профинансированы в объеме 10 триллионов рублей. Это примерно на 17 процентов больше, чем в прошлом году", - подчеркнул Мишустин. Дополнительно было принято решение помочь регионам 300 миллиардами рублей. Из них 200 миллиардов уже выделены 75 регионам, а остальные распределят до конца года.

В этом году субъекты Федерации смогли воспользоваться средствами, высвобождаемыми в результате реструктуризации долгов. "Также в ближайшее время отработаем решение, которое позволит регионам сохранять в своих бюджетах ресурсы, образовавшиеся от экономии по государственным контрактам при условии, если те будет направлены на реализацию национальных проектов. Аналогичный механизм будет предусмотрен и по бюджетным кредитам", - сообщил он.

В два раза - с 90 до 180 дней - увеличены сроки предоставления бюджетных кредитов, что важно для пополнения регионами остатка средств. "По поручению президента этот срок будет продлен до 240 дней", - напомнил Михаил Мишустин.